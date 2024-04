Dopo il Milan, ecco l’Inter. Per la Roma di Daniele De Rossi è il momento del confronto, a tutti i livelli, con le compagini milanesi.

18 anni con la maglia giallorossa addosso lo avrebbero dovuto proteggere dalle forti emozioni. Una maglia diventata una sorta di corazza. Eppure quel 16 gennaio 2024 quando un comunicato ufficiale della Roma ha annunciato Daniele De Rossi come nuovo tecnico della Roma, in sostituzione di José Mourinho, l’emozione l’avrà travolto.

Tre mesi dopo la sua Roma è in corsa per l’Europa League e per la conquista di un posto in Champions League dove andrebbe ad occupare la prima fascia insieme all’Inter. Un ulteriore stimolo per raggiungere il prestigioso, e remunerativo, obiettivo.

Il tecnico giallorosso non ha ancora avuto comunicazioni ufficiali dalla società Roma riguardo il suo futuro. Assolutamente normale quando gli obiettivi sono tutti ancora sul tavolo e tutti, ancora, da raggiungere. In questi tre mesi, però, la Roma sembra trasformata.

Una formazione diversa nella testa, prima ancora che nelle gambe e questo è un merito ascrivibile soltanto al quarantenne tecnico giallorosso. Il clima stesso, all’interno della squadra, sembra essere cambiato e con esso anche i giocatori ed il loro rendimento.

Calciomercato, la Roma sfida l’Inter

Sfide. A grandi livelli è l’abitudine. Daniele De Rossi l’ha sperimentato sul campo per quasi vent’anni. Con la Roma e con la Nazionale azzurra, Adesso non vuole farsi chiamare più Capitan Futuro. Adesso è un allenatore, un Capitan Presente che deve studiare la quotidianità e valutare, ogni giorno, un’intera rosa di campioni.

Il futuro, almeno quello immediato, non può, però, venir meno nella mente e negli occhi di De Rossi. Tra la fine di una stagione e l’inizio di un’altra passa un battito di ciglia. Occorre pensare alla Roma di oggi e a quella di domani. Forse perché già sa che sarà ancora lui a guidarla.

Ed il mercato giallorosso potrebbe presentare un altro ‘derby’ europeo. Dopo il Milan, potrebbe essere la volta dell’Inter. Una sfida tutta in chiave mercato con un obiettivo comune e ben preciso: Anthony Martial. Nell’estate del 2015 il Manchester United ha versato quasi 70 milioni di euro nelle casse del Monaco per acquisirne i servizi.

Non è andata come il club inglese sperava ed ora il ventottenne attaccante francese potrebbe lasciare Manchester a parametro zero. Su di lui diversi club italiani: oltre alla Roma – come riportato da Controcalcio.com, ora c’è anche l’Inter secondo la Gazzetta dello Sport. La concorrenza di Beppe Marotta, esperto come nessuno nei ‘parametri zero’, rappresenta una concorrenza pericolosa..

La Roma c’è, pronta a sferrare l’attacco. Soprattutto se arriva la Champions League e la prima fascia.