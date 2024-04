Calciomercato Roma, insidia bianconera per il nuovo bomber da doppia cifra

Calciomercato Roma, nonostante il periodo caldissimo, con un calendario che non permette di tirare il fiato, i giallorossi guardano al futuro.

In primavera si entra nel vivo della stagione. E’ il momento di stringere la morsa attorno agli obiettivi prefissati. La Roma è nel pieno della sua stagione, pronta a prendersi le sue soddisfazioni ma iniziando, però, concretamente, a pensare anche alla prossima annata.

Crescere ogni anno di più. La proprietà americana esige che la Roma migliori, anno dopo anno. Non è, però, semplice dal momento che la concorrenza, restando soltanto tra gli italici confini, è decisamente forte. L’Europa è sempre più il terreno prediletto dei giallorossi ed il prossimo anno la formazione capitolina potrebbe entrare in Champions League andando ad occupare uno slot dedicato soltanto ai grandi club.

Una Roma in prima fascia in Champions League sarebbe un risultato straordinario e dall’enorme impatto mediatico. A quel punto, però, uno spazio così prestigioso non potrà essere occupato da una Roma modesta, bensì da una formazione che non può, né deve sfigurare. Per questo occorre iniziare a muoversi dal momento che la concorrenza, anche straniera, non aspetta.

I bianconeri insidiano l’obiettivo Roma

Non c’è tempo per attendere i responsi del campo, poiché il mercato non ammette incertezze. La Roma sa bene, già da adesso, quanto complessa sarà la questione riguardante i suoi attaccanti.

La grande coppia Lukaku-Dybala rischia di frantumarsi. Il gigante belga, dalla scorsa estate è in prestito secco alla Roma e per il suo riscattato il Chelsea non chiede meno di 40 milioni di euro. Una cifra la dirigenza giallorossa non intende minimamente spendere. La Roma guarda altrove.

E lo sguardo giallorosso si è posato su Alexander Sorloth, classe 1995, attaccante del Villarreal e della nazionale norvegese. Profilo molto apprezzato a Trigoria – in stagione ha già segnato 17 gol – ma monitorato anche dal Newcastle. E’ il sito masfichajes.com a rendere nota questa temibile concorrenza per la società giallorossa.

Il Villarreal ha acquistato Alexander Sorloth versando nelle casse della Real Sociedad la somma di 10 milioni di euro. Ora, di fronte ad un’offerta adeguata, il club spagnolo potrebbe convincersi a cedere il suo bomber. E’ questo il momento migliore per la Roma di passare all’attacco ed anticipare il Newcastle.