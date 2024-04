Calciomercato Roma, sbarca nella capitale per 35 milioni

Uno degli obiettivi più succulenti per il mercato estivo della Roma è al centro di una feroce lotta tra alcune squadre di Premier e di Serie A

Lo scacchiere giallorosso di Daniele De Rossi dovrà affrontare questa sera la corazzata rossonera di Stefano Pioli, ma, mentre la squadra e la tifoseria capitolina nelle prossime ore faranno fatica a concentrarsi su qualcosa di diverso dal derby europeo con il Milan, i vertici giallorossi devono obbligatoriamente lavorare senza soluzione di continuità sul futuro della rosa.

I lavori di ristrutturazione sono ormai alle porte, con la finestra di mercato estiva che sembra presagire numerose operazioni in entrata e uscita da Trigoria. Il capitale a disposizione per svolgere con precisione e cura il restyling è scarno e il direttore dei lavori non è ancora a Trigoria. Difatti, l’erede di Tiago Pinto non è ancora stato annunciato, ma nel corso delle ultime settimane non sono mancati i nomi su cui i giallorossi hanno posato gli occhi.

Gudmundsson pedinato da Inter e Tottenham

Oltre all’evidente metamorfosi che attende la linea difensiva giallorossa, c’è anche il tema offensivo da affrontare. La partenza sostanzialmente già scolpita nella pietra di Big Rom – il Chelsea pretende più di 40 milioni per liberarsi del gigante belga, ovvero una cifra difficile da concepire tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini per un calciatore classe ’93 -, il cartellino di Sardar Azmoun ancora da riscattare dal Leverkusen (per 12,5 milioni di euro), la clausola che spaventa il popolo giallorosso presente nel contratto di Paulo Dybala (13 milioni che permetterebbero ad una squadra estera di liberare la Joya e a quel punto spetterebbe all’argentino scegliere se lasciare Trigoria o meno) e l’inevitabile rientro del gallo Belotti da Firenze, rendono tutt’altro che scontata la riproposizione della medesima squadra offensiva attualmente a disposizione di DDR.

Per sopperire a tali movimenti e investire sul futuro della Roma, la dirigenza ha stilato una serie di nomi da tenere d’occhio, tra cui spicca senza dubbio uno dei talenti più in vista della massima lega italiana. Stiamo parlando di Albert Gudmundsson, seconda punta attualmente in forze al Genoa di mister Gilardino, ma segnato in rosso nei taccuini di mezza Europa.

Difatti, il classe ’97 è protagonista di un recente post sul profilo X(Twitter) di Rudy Galletti, nel quale vengono segnalati i predatori più affamati sul mercato. Tottenham e Inter, secondo Galletti, sono i club realmente disposti a sborsare i 35 milioni di euro necessari a smuovere la dirigenza ligure, ma un’asta con numerosi club inglesi e italiani (tra cui la Roma e la Juventus) potrebbe far lievitare il prezzo del talento islandese. I londinesi del Tottenham, in particolare, avrebbero inserito Gudmundsson in un gruppo selezionato di obiettivi con cui rinforzare la propria fase offensiva per la prossima stagione.