Calciomercato Roma, via libera Milan prima del big match

Calciomercato Roma, via libera del Milan prima del big match di questa sera. I rossoneri si tirano fuori dalla corsa al colpo a parametro zero

Fuori una per il colpo a zero. Anche se nonostante questo non sarà per nulla facile arrivarci. Una squadra in Serie A, alla quale era stato proposto il profilo accostato anche alla Roma e non solo, avrebbe deciso di declinare l’offerta.

La valutazione – secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo – sarebbe stata fatta da Moncada e da Ibrahimovic, quindi avete capito che parliamo del Milan. Mentre il giocatore in questione è un difensore che si libererà a giugno dalla sua attuale squadra visto che non ci sono possibilità di rinnovo contrattuale. Un accordo che si chiude alla fine di questa stagione e che non verrà prolungato nel tempo. Lo ha anche annunciato l’agente qualche giorno fa.

Calciomercato Roma, il Milan scarta Hermoso

Parliamo di Mario Hermoso, elemento dell’Atletico Madrid, che ormai ha deciso di cambiare vita. E il fatto che i suoi rappresentanti si stiano muovendo per trovargli una sistemazione è un altro segnale del fatto che di possibilità che rimanga alla corte di Simeone non ce ne stanno. Come detto Hermoso è stato accostato alla Roma, ma in Italia ci sono anche il Napoli e l’Inter. Che hanno annusato il colpo a zero.

Ma i problemi potrebbero arrivare, evidentemente, anche dall’estero: sia l’Aston Villa (con il pressing di Unai Emery), sia il Psg (con Luis Enrique che lo vorrebbe dalle sue parti), lo hanno messo dentro il proprio radar e non molleranno la presa fin quando Hermoso non prenderà una decisione definitiva sul suo futuro. Un futuro che, comunque, è ancora tutto da scrivere. E magari anche la Roma potrebbe rimanere in corsa riuscendo, si spera, a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Vedremo quello che succederà. Ma intanto ce n’è una di meno in corsa.