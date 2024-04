Doppia lesione UFFICIALE: emergenza bianconera e niente Roma

La volata stagionale della Roma è entrata nel vivo e stasera ci sarà il primo atto della sfida al Milan di Pioli. Vista campionato c’è una doppia lesione ufficiale prima della sfida ai giallorossi.

Tra poche ore la Roma di Daniele De Rossi affronterà a San Siro il Milan di Stefano Pioli. Primo atto dei quarti di finale di Europa League in casa dei rossoneri, con la sfida di ritorno in programma tra sette giorni allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa arriva galvanizzata dalla vittoria nel derby nell’ultimo turno di campionato. Ma i rossoneri stanno vivendo un periodo di forma eccezionale, certificato dalla striscia di sette vittorie consecutive. In Serie A la squadra guidata da De Rossi scenderà in campo ad Udine dopo il quarto di finale europeo.

Il Milan è tornato a fare la voce grossa in campionato nelle ultime settimane ed è reduce da sette gare vittoriose. La striscia positiva della squadra rossonera sarà di monito per la Roma di Daniele De Rossi, che stasera alle ore 21 scenderà in campo a San Siro. Entrambi i tecnici devono fare la conta delle assenze, con due titolari fuori in entrambe le difese. Causa squalifica mancheranno stasera Evan Ndicka lato giallorosso e Tomori in casa rossonera. Mentre, tornando al campionato, per quel che riguarda la prossima avversaria della Roma è arrivata una doppia tegola ufficiale dall’infermeria.

Doppia tegola ufficiale in casa Udinese: lesioni muscolari e niente Roma

Brutte notizie per quel che riguarda l’Udinese di mister Cioffi. La squadra bianconera è in piena lotta salvezza e reduce dalla beffarda sconfitta arrivata nel finale contro l’Inter. I friulani ospiteranno la Roma domenica pomeriggio e dovranno fare i conti con una doppia assenza pesante.

Niente Roma per Florian Thauvin e Sandi Lovric, i due calciatori hanno subito una lesione muscolare nell’ultimo impegno della squadra bianconera. Ecco la diagnosi ufficiale emessa dall’Udinese:

“Udinese Calcio comunica i seguenti aggiornamenti sulle condizioni di Sandi Lovric e Florian Thauvin.

Il centrocampista ha riportato una lesione muscolare al flessore della coscia destra. Anche l’attaccante francese ha subito una lesione, al flessore della coscia sinistra. Per entrambi i tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane valutando l’evoluzione clinica.”