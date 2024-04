Doppio infortunio in pochi minuti: saltano la Roma

Doppio infortunio in pochi minuti: entrambi saltano la Roma e per uno c’è il rischio che la stagione si sia chiusa in anticipo. La situazione

Stasera la Roma gioca quella che fino al momento possiamo serenamente considerare la partita più importante della stagione. Contro il Milan, nella gara d’andata di Europa League a San Siro (ritorno giovedì prossimo), i giallorossi di Daniele De Rossi – alla prima a Milano da allenatore – cercano un risultato positivo. Difficile, i rossoneri sono in forma e hanno una rosa nettamente superiore. Ma la Roma darà tutto.

Non ci sarà tempo poi per riposarsi. E non ci sarà nemmeno il tempo di tornare in città, visto che domenica si gioca a Udine contro i bianconeri di Cioffi che arrivano dalla sconfitta all’ultimo minuto contro l’Inter. La Roma rimarrà nel Nord Italia per preparare al meglio la sfida, e poi tornerà nella Capitale solamente dopo il match della Dacia Arena. Una scelta che ci pare abbastanza corretta quella di DDR: non fare avanti e indietro è importante e farà risparmiare un poco di energie che in questo finale di stagione sono davvero utilissime.

Lovric e Thauvin saltano la Roma

Ma come ci arrivano i bianconeri friulani a questo match? Sicuramente amareggiati per aver perso allo scadere contro i futuri campioni d’Italia, ma anche acciaccati per via di due assenze pesantissime, ufficiali, così come viene riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Cioffi infatti ha perso Lovric e Thauvin, entrambi per dei problemi muscolari che, nel caso del primo, potrebbero anche aver chiuso in anticipo la stagione. Problemi importanti quindi per Cioffi (tifoso della Roma, lo ha detto in una conferenza stampa a margine di una sfida contro la Lazio), che deve cercare di fare dei punti per la salvezza, ancora tutta da conquistare. Speriamo possa riuscirsi dalla settimana prossima. Con tutto il rispetto per un tifoso giallorosso.