Firma capitale per Mourinho: ha già detto sì

Cosa ci sarà nel futuro di José Mourinho? Secondo le ultime indiscrezioni lo Special One sarebbe pronto al clamoroso ritorno

A Roma il nome di José Mourinho fa ancora un certo effetto, nonostante De Rossi almeno per ora stia rendendo ben al di sopra del suo predecessore. Uno come lui però è difficile da dimenticare, soprattutto a causa del suo carattere, che lo ha reso un vero e proprio idolo dei tifosi romanisti.

Grazie a lui infatti i giallorossi sono tornati ad alzare un trofeo dopo oltre 10 anni, grazie alla vittoria della Conference League, primo trofeo europeo della storia della formazione capitolina. L’anno successivo però il vero miracolo, con la conquista della finale di Europa League ed una vittoria sfumata solo a causa dell’arbitraggio del fischietto inglese Taylor.

Quest’anno però qualcosa sembrava essersi rotto definitivamente, e la Roma era scivolata addirittura alla nona posizione della classifica, un campanello d’allarme che la società non ha potuto ignorare, e che ha portato all’esonero, ma quale sarà adesso il suo futuro?

Mourinho torna in panchina: ha già detto sì

Quale sarà dunque il futuro dello Special One? Nel corso degli ultimi mesi si sono susseguite tantissime notizie riguardo la sua prossima destinazione, nessuna delle quali ha ancora però trovato conferme. Lui stesso ha ammesso la possibilità di un approdo in Arabia, tuttavia senza specificare quando questa ipotesi possa realizzarsi.

Molto probabilmente il tecnico portoghese ha ancora voglia di dimostrare in Europa, e sta cercando la migliore opzione per il suo futuro. Secondo quanto riporta il portale FourFourTwo per l’ex Roma ci potrebbe essere un clamoroso ritorno in Portogallo, per occupare il posto da allenatore dello Sporting Lisbona. Lo stesso Mourinho non ha voluto escludere nulla, dichiarando ai microfoni di SportTv in Arabia quanto segue:

“Se qualcuno di questi club può essere collegato al futuro? Al passato, sì. Vitoria, Benfica e Sporting. Solo Dio saprà del mio futuro. Vivo vicino a Lisbona. Andare al da Luz e all’Alvalade è facile, ci vogliono 20 minuti e sono lì”