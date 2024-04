Formazioni ufficiali Milan-Roma: difesa rivoluzionata

Formazioni ufficiali Milan-Roma, le scelte di mister Pioli e De Rossi per il match europeo in programma allo Stadio San Siro

È la partita di andata tra Milan e Roma valida per i quarti di finale di Europa League. I giallorossi arrivano a questa sfida con il morale a mille dopo la vittoria nel derby contro la Lazio per 1-0 grazie al gol di Mancini, ma soprattutto grazie al lavoro di De Rossi in panchina, che ha saputo ricompattare lo spogliatoio e l’ambiente dopo l’addio di Mourinho

L’ex numero sedici aveva raccolto la squadra in nona posizione, riuscendo a condurla fino al quinto posto, a ridosso della zona Champions League, obbiettivo dichiarato della società, che ha bisogno degli introiti derivanti dall’Europa per non rischiare di dover fare i conti con i paletti imposti dal fair play finanziario.

Da un lato Pioli che dovrà fare i conti con le assenze in difesa, dall’altra De Rossi, che oltre al morale può contare sulla miglior formazione possibile, ecco le scelte dei due allenatori in vista di questa sfida.

Formazioni ufficiali Milan-Roma: le scelte di Pioli e De Rossi

I rossoneri sono i veri favoriti di questa sfida, anche se la Roma in questi ultimi anni ha dimostrato di aver completamente rivoluzionato la sua mentalità in Europa, riuscendo ad arrivare fino in fondo per ben due anni consecutivi tra Conference e Europa League.

Nel DNA rossonero però la mentalità europea è radicata ormai da anni, ed è anche il fattore tradizione dunque a rendere i Diavoli ancora più pericolosi, nonostante Pioli debba fare i conti con le assenze di Tomori e Kalulu, che verranno sostituiti dalla coppia Calabria Thiaw.

Dall’altro lato la Roma, con De Rossi che ha recuperato molti dei calciatori indispobili, e che potrà contare sulla miglior formazione possibile ed il tridente formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy, mentre in difesa c’è il ritorno da titolare di Chris Smalling, ecco le scelte dei due allenatori.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Thiaw, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disposizione: Nava, Sportiello, Florenzi, Kjaer, Simic, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Allenatore: Stefano Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Llorente, Ndicka, Angelino, Bove, Renato Sanches, Aouar, Zalewski, Baldanzi, Abraham.

Allenatore: Daniele De Rossi.