L’hanno preso al posto di Azmoun: clausola pagata

Calciomercato Roma, hanno deciso di prenderlo al posto di Azmoun con i giallorossi che magari potrebbero ottenere lo sconto sul cartellino. Ecco la situazione

Hanno deciso di prenderlo in maniera definitiva. Dopo averlo intanto inserito in prestito nello scorso mese di gennaio soprattutto dopo l’infortunio dell’attaccante principe. E ha fatto così tanto bene in questi mesi, risultando anche determinante per la vittoria del campionato – manca pochissimo, una sola vittoria – che una decisione sul suo futuro sarebbe stata presa in anticipo dalle parti in causa.

Il Bayer Leverkusen è pronto a scalzare dal trono il Bayern Monaco. E Xabi Alonso, arrivato a questo punto della stagione, sta iniziando – dopo aver annunciato che rimarrà in Germania – a programmare la prossima stagione. E secondo le informazioni che arrivano da todofichajes.com, i tedeschi hanno deciso di riscattare Broja Igleasias, o per meglio dire avrebbero deciso di pagare la clausola rescissoria del giocatore.

Calciomercato Roma, via libera per Azmoun

Otto milioni di euro: a tanto ammonta la clausola dei Iglesias che il Leverkusen avrebbe deciso di pagare al Betis di Pellegrini. Come sappiamo invece il costo del cartellino di Azmoun, iraniano che adesso è alla Roma, costa 12milioni di euro. E vedendo questa cifra, magari, le Aspirine si potrebbero accontentare di una cifra inferiore.

E magari la Roma ci potrebbe anche pensare seriamente a riscattare e prendere così in maniera definitiva un giocatore che quando Mourinho prima, e De Rossi poi, hanno chiamato in causa, ha sempre risposto presente. E poi, senza nessuna possibilità di essere smentiti, è un elemento che all’interno del gruppo ci sta bene, eccome: dentro Trigoria anche per quello che vediamo grazie ai social, è uno dei più amati. Potrebbe essere anche questo un fattore decisivo per convincere il club a prenderlo. Questa decisione del Bayer è quasi un via libera.