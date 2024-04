Milan-Roma, probabili formazioni e dove vederla in chiaro

Probabili formazioni Milan-Roma, ecco le possibili scelte di De Rossi e Pioli per il match di Europa League e dove vederla in tv

Oggi è finalmente il giorno della tanto attesa sfida tra Milan e Roma valida per i quarti di finale di Europa League. Dall’arrivo di José Mourinho i giallorossi hanno completamente cambiato il loro DNA nelle competizioni continentali, riuscendo ad arrivare in finale per ben due anni consecutivi in due competizioni differenti.

La prima volta fu in Conference, quando lo Special One al suo primo anno nella capitale riportò i giallorossi ad alzare al cielo un trofeo, mentre contro il Siviglia solo l’arbitraggio dell’inglese Taylor ha impedito a Pellegrini e compagni di ripetere quanto di buono fatto l’anno precedente.

Oggi la Roma però è una squadra completamente differente rispetto a quella allenata dal tecnico portoghese, più quotata all’attacco e al gioco verticale, come dimostrano i tanti gol segnati sotto la gestione De Rossi, ma davanti c’è il Milan, un club con una storia europea con pochi eguali, ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista di questa sfida.

Probabili formazioni Milan-Roma e dove vederla in TV

Roma e Milan sono pronte a scendere in campo nella difficile sfida che andrà in scena a San Siro. Da una parte de Rossi che recupera Smalling, che dovrebbe essere titolare al centro della difesa. Nessuna assenza pesante per i giallorossi, che nonostante le fatiche dei tanti impegni ravvicinati potranno avere in campo dunque la miglior formazione possibile, con Dybala e Lukaku entrambi pronti a partire dal primo minuto.

Dall’altra parte invece Pioli dovrà fare i conti con le assenze in difesa di Tomori e Kalulu, con Gabbia che sembrerebbe al momento essere il favorito su Kjaer per una maglia da titolare, mentre davanti spazio al Pulisic Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud, ecco le possibili scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.