Roma e Inter bruciate: assalto Premier League

Calciomercato Roma, il solito inserimento inglese brucia sia i giallorossi che i nerazzurri dell’Inter. Anche il Napoli ci aveva fatto un pensiero ma è partito l’assalto

Nelle scorse settimane il suo profilo è stato accostato alla Roma. E non solo: in Italia, a quanto pare, piace sia al Napoli che all’Inter. Ma non è finita qui, ovviamente, perché quando si parla di un ottimo giocatore prima o poi arrivano sempre le squadre inglesi. Ed è successo così anche in questo caso.

Intanto sveliamo di chi parliamo: il nome in questione è quello di Doekhi dell’Union Berlino, 25 anni, contratto in scadenza nel 2025 e che quindi nel corso della prossima estate potrebbe anche lasciare il club tedesco. Il fatto che esista la possibilità di perderlo a parametro zero potrebbe accelerare la questione. Doekhi ha collezionato 22 presenze in tutte le competizioni con l’Union Berlino in questa stagione, di cui tre nella fase a gironi della Champions League. Un elemento cresciuto calcisticamente nell’Ajax e che adesso è pronto al salto definitivo della sua carriera.

Calciomercato Roma, doppia pista per Doekhi

Detto della Roma e delle altre squadre italiane che hanno capito di poterci puntare, proprio in questi minuti footballinsider svela come ci siano anche due squadre inglesi pronte a fare un pensiero sul giocatore.

“Fulham e Crystal Palace stanno pianificando mosse” si legge. Soprattutto il Palace, con Glasner che lo conosce molto bene avendolo affrontato in Bundesliga, starebbe cercando di capire quali sono le possibilità di arrivare a un elemento giovane, che ha ancora margini di miglioramento, e che si sta decisamente affermando nel panorama calcistico internazionale. Sì, lo sappiamo, prima o poi le inglesi arrivano e poi diventa difficile riuscire a trattare, soprattutto perché da quelle parti nessun club ha poche possibilità economiche. E sappiamo benissimo, inoltre, come sono i soldi che fanno girare il calciomercato.