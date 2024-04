Sarri ha firmato col Milan, annuncio prima della Roma

Sarri firma con il Milan, è arrivato l’annuncio dopo il secco ‘no’. Ecco gli ultimi aggiornamenti dopo l’allontanamento dalla panchina della Lazio.

Di tanti aspetti si è parlato in casa Roma e Lazio nel corso delle ultime settimane, alla luce delle ripercussioni di un derby che, come accaduto tante altre volte, ha saputo regalare emozioni in campo e importanti polemiche sia prima che dopo. Tra le varie, oltre che alle schermaglie Dybala-Guendouzi, non si possono non ricordare gli eventi che hanno interessato l’esultanza a fine gara di Gianluca Mancini, degnamente chiosata con una nobile donazione in beneficenza, proclamata dallo stesso giocatore.

A far parlare, più in generale, è stato però anche il momento della Lazio, che continua a vivere una stagione dalle emozioni alterne, macchiata da circa un mese anche dall’inattesa decisione di Maurizio Sarri di lasciare la panchina, lasciando in questo modo intravedere in modo ancora più importante ed evidente delle difficoltà all’interno della squadra e dell’ambiente tutto.

Sarri-Milan, arriva il ‘no’ per il ritorno immediato in Serie A

Nemmeno il tempo di godersi la bella vittoria con la Juventus, che il nuovo allenatore Tudor ha dovuto fare i conti con la sconfitta in Coppa Italia contro Allegri e la caduta targata Mancini sabato scorso.

A rimbalzare con interesse, più in generale, è attualmente la posizione di Maurizio Sarri, ormai lontano dalla Lazio da circa un mese e sulla cui posizione non è stata fatta ancora chiarezza. Dopo una carriera ad alti livelli sbocciata tardi ma più che nobile, l’ex allenatore di Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio, potrebbe adesso tornare in Serie A, stando a quanto proviene dall’estero.

Particolare attenzione, infatti, va rivolta a quanto raccolto dal giornalista Maxim Nikitin, che ha evidenziato come nel corpo di potenziali allenatori dello Spartak ci sia proprio Sarri, che avrebbe però declinato le avances russe. A detta della stessa fonte, però, Sarri avrebbe affermato: “Ragazzi, in estate guiderò il Milan”.