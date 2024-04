Calciomercato Roma, riscatto rossonero da 20 milioni

Calciomercato Roma, rossoneri pronti ad anticipare i giallorossi e a chiudere per il calciatore: colpo da 20 milioni

Una serata da ricordare per la Roma di Daniele De Rossi, che scaccia i fantasmi dei precedenti match con il Milan a San Siro, dove l’ultima vittoria prima di ieri sera risaliva addirittura al 2017. I giallorossi hanno disputato un’ottima gara, riuscendo ad annullare i pericoli rossoneri sulla fascia sinistra, quella di Leao e Theo Hernandez, due degli uomini più pericolosi a disposizione di Pioli.

La formazione capitolina non si è tirata indietro, riuscendo ad alternare un’ottima fase difensiva, che le ha concesso di chiudere il match senza subire reti, ad una costruzione offensiva efficace, che ha portato la squadra ad essere pericolosa più di una volta, rischiando di trovare anche il gol del raddoppio.

Una delle poche note negative della serata è l’ennesima prestazione sottotono di Romelu Lukaku, che nonostante abbia lottato dall’inizio alla fine per far salire la squadra non è riuscito ad incidere sotto porta. In estate andranno prese delle scelte, soprattutto sul centravanti belga e su un eventuale suo sostituto, uno dei nomi sul taccuino della società però sembra allontanarsi definitivamente.

Calciomercato Roma, i rossoneri puntano al riscatto da 20 milioni

Nonostante la stagione non sia ancora finita la Roma non può esimersi dal tenere un occhio sul futuro. L’Italia è vicinissima ad ottenere un posto in più in Champions League, e al momento al quinto posto c’è proprio la formazione allenata da Daniele De Rossi, vicinissima dunque all’obbiettivo, ma con un calendario che rischia di compromettere tutto sul finale.

La qualificazione sarà anche l’ago della bilancia del mercato giallorosso. Nel caso di mancato accesso ai gironi infatti la società sarà costretta a vendere per non andare incontro a sanzioni a causa dei paletti imposti dal FairPlay Finanziario, compromettendo anche le operazioni in entrata.

Uno dei nomi sul taccuino della società però sembrerebbe essere già sfumato. Secondo quanto riporta il portale FootMercato Hugo Ekitike sarebbe pronto al trasferimento a titolo definitivo al Francoforte. Dopo un avvio di stagione poco convincente il calciatore sembrerebbe essere sulla strada giusta per convincere il club tedesco, che adesso sarebbe pronto ad investire i 20 milioni del riscatto. Una pessima notizia per la Roma, che aveva individuato in lui uno dei possibili eredi nel caso di addio a Lukaku.