Debiti non pagati: retrocessione in Serie B e penalizzazione

Debiti non pagati da quasi due anni: squadra ormai retrocessa e ulteriore penalizzazione per la prossima stagione. Stangata memorabile

Una legnata. Che farà ricominciare il prossimo campionato con un meno in classifica. Tutto accettato, tutto concordato, ma che mazzata incredibile. E, ancora una volta, siamo qui a parlarvi di una squadra della Premier League inglese: dopo l’Everton, la morsa attanaglia lo Sheffield United.

Possibilità di salvezza non ce ne stanno da moltissimo tempo. La squadra è ultima in classifica e non pensa nemmeno più a rimanere nel massimo campionato inglese. Si inizia a programmare la prossima stagione e per evitare dei guai peggiori si è deciso di non fare ricorso, anzi, si è deciso di trovare un accordo che mette comunque a rischio anche il prossimo campionato. Ma andiamo a vedere la stretta di mano come è arrivata.

Stangata per lo Sheffield United: meno due in classifica

Due punti di penalizzazione in classifica da scontare nel prossimo campionato – racconta il Guardian – ed è così che lo Sheffield (che comunque cercherà di fare solamente un anno nell’inferno della Serie B inglese) partirà con un meno. Non il massimo, anche per quei giocatori che riceveranno delle offerte la prossima estate.

Il motivo di tutto questo è stato una serie di inadempienze su diversi pagamenti dovuti durante la stagione 2022-2023, quando lo stesso club ha conquistato la promozione in Premier League. Sono passati oltre 550 giorni dalla scadenza, e quindi non si è potuto che prendere questa decisione, forse impopolare, ma sicuramente andando a vedere quello che è successo anche ad altri club è il male minore. Lo Sheffield, infine, pagherà anche le spese legali per oltre 300mila sterline. Tutto questo ovviamente è ufficiale ed è già stato comunicato a tutti gli addetti ai lavori. Sarà un finale di stagione difficile per il club e per i giocatori, soprattutto per quelli che rimarranno di certo anche il prossimo campionato.