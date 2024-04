Offerta choc dopo Milan-Roma: lo hanno già venduto

Dopo il successo di DDR & co. nella prima delle due sfide da consumare con il Milan, valide per i quarti di finale di Europa League, il calciomercato non accenna a calmierarsi

Alcuni pensano che si tratti di un sogno, altri che finirà tutto molto presto e che il prossimo giovedì il Milan riuscirà a ribaltare il risultato senza particolari sforzi, ma c’è anche una generosa fetta della tifoseria romanista che si sta semplicemente godendo il trionfo con il Milan di Pioli, arrivato pochi giorni dopo la vittoria in campionato contro i rivali biancocelesti.

Il percorso di Daniele De Rossi all’intero del centro sportivo Fulvio Bernardini si fa ancora più dolce e l’unico passo falso commesso da quando siede sulla panchina della Roma, ovvero il pareggio con il Lecce, è ormai un lontano ricordo.

E’ vero… manca la partita di ritorno in Europa League e, anche in campionato, è ancora tutto da decidere, complice una classifica corta, ma ormai sembra davvero difficile immaginare la Roma del prossimo anno senza il comandante di Ostia a dirigere gli allenamenti a Trigoria.

Trasferendosi sulla sponda rossonera, è inevitabile che ci sia del nervosismo per una partita persa nonostante gli sforzi e, un calciatore in particolare, è rimasto sotto ai riflettori sia nel corso della partita, che nel post, a causa di un episodio spiacevole consumatosi nella mixed zone. Stiamo ovviamente parlando di Rafael Leao, il diamante portoghese di Stefano Pioli, che ieri ha visibilmente faticato nel tentativo di sfruttare le proprie caratteristiche tecniche e fisiche. Sulle sue tracce svariate c’è una gremita lista di squadre europee, pronta a sborsare cifre da capogiro per portarsi a casa il numero 10 rossonero e, recentemente, si è unito un importante club all’elenco dei corteggiatori.

Leao corteggiato dal Manchester United

La partita di ieri sera non avrà certamente fatto brillare gli occhi a coloro che nel vecchio continente si stanno contendendo il cartellino di Rafa Leao, a causa di una prestazione innegabilmente opaca. Complice una preparazione certosina sul piano squisitamente tattico da parte di Daniele De Rossi, il portoghese si è trovato spesse volte raddoppiato e circondato da maglie bianche (la Roma giocava con la seconda maglia) e il ricordo di quel Rafa indemoniato, in grado di generare il panico danzando tra i birilli della difesa del Napoli poco meno di un anno fa ai quarti di finale di Champions League, appare più lontano che mai.

La discontinuità dell’ex Sporting Lisbona è ormai cosa nota, anche e soprattutto tra le fila dei tifosi rossoneri, profondamente delusi dal rendimento stagionale del proprio numero 10. Difatti, quando nel corso dell’anno a Milano sono giunte voci in merito a cifre da capogiro provenienti da società estere per prelevare Rafa, i sostenitori rossoneri hanno più volte manifestato interesse, evitando di inserire il portoghese tra gli inamovibili dello scacchiere di Pioli.

Pedinato senza soluzione di continuità da Zaki Celik, ma anche da Stephan El Shaarawy (la sorprendente e inedita scelta compiuta da DDR di schierarlo a destra ha sorpreso Pioli, che si è trovato la propria fascia più efficace intasata da corridori giallorossi), Leao ha acceso i motori soltanto sporadicamente, trovandosi di fronte un percorso fin troppo impervio per illudersi di poter fare la differenza.

Ora, secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Manchester United si sarebbe unito al’esclusivo club delle società disposte a rimpinzare le casse del Milan con decine di milioni di euro. Oltre al PSG, anche gli inglesi avrebbero posato gli occhi sul portoghese, che andrebbe ad affiancare Marcus Rashford in fase offensiva. E’ vero… i due attualmente condividono la medesima posizione in campo, ma Rashford ha più volte ricoperto la zona centrale dell’attacco, il che permetterebbe a Leao di diventare il titolare sulla fascia.