Ranking UEFA, Roma scatenata: doppio sorpasso da Champions

Ranking Uefa, Roma scatenata dopo la vittoria di ieri a San Siro. Per gli uomini di De Rossi il doppio sorpasso da Champions con l’Inter nel mirino

La notte magica della Roma. La notte di Daniele De Rossi, che ha servito una vera lezione tattica a Pioli. Ha studiato il Milan il tecnico giallorosso, giorno e notte, ha capito dove punirlo andando a beccare quelli che sono stati gli evidenti problemi che i rossoneri hanno sempre palesato nel corso di questa stagione. Il piano tattico perfetto, riuscito alla perfezione, in una notte che non si può dimenticare.

Un risultato enorme che mette i giallorossi un poco avanti in vista della gara di giovedì prossimo all’Olimpico. Nulla è deciso, ma la spinta del popolo capitolino potrebbe e dovrebbe fare la sua parte. Servirà però massima attenzione, non ci si può permettere il lusso di abbassare la guardia. Ma, oltre questo, c’è anche un’altra notizia che la serata di San Siro lascia in dote alla Roma. Ed è relativa al ranking Uefa.

La posizione della Roma

Se la vittoria clamorosa dell’Atalanta ad Anfield permette quasi di festeggiare all’Italia la quinta in Champions League il prossimo anno – ormai è fatta, manca pochissimo – l’affermazione della Roma a San Siro permette invece ai giallorossi di scalare un’altra posizione nel ranking della Uefa.

La Roma adesso è settima, ha agganciato il Lipsia che ormai è fuori da tutto, e ha superato il Chelsea di Pochettino. Alle spalle la squadra di De Rossi ha formazioni del calibro di Barcellona e Manchester United anche, oltre i Blues ovviamente, e ha messo nel mirino l’Inter. Insomma, il cammino fino al momento è stato magico, e anche la classifica del club ne risente in maniera positiva.