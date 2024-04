Affaticamento muscolare: si ferma prima di Roma-Milan

Affaticamento muscolare. Notizia che arriva improvvisa alla vigilia della grande sfida di Europa League di giovedì sera allo Stadio Olimpico tra Roma e Milan.

Una gara rognosa, che Stefano Pioli sta valutando come affrontarla. Non è, infatti, una gara semplice quella che attende il Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I neroverdi sono in piena zona retrocessione.

Da settimane non hanno a disposizione il loro miglior giocatore, Domenico Berardi e sono scivolati sempre più giù in classifica. La partita contro i rossoneri è un’ultima spiaggia per gli emiliani ed è proprio il tipo di gara che il tecnico parmigiano non avrebbe voluto disputare. Ora.

Perché il campionato va sempre onorato al meglio, ma la vetta è lontanissima e la zona Champions League è praticamente blindata. Stefano Pioli guarda al Sassuolo ma pensa, intensamente, alla Roma di Daniele De Rossi. Giovedì sera a San Siro il tecnico giallorosso lo ha battuto sul campo e ‘sorpreso’ con le sue scelte tattiche.

Mike Maignan salta Sassuolo-Milan

I tifosi giallorossi prepareranno un’accoglienza infernale per i diavoli rossoneri che tenteranno, però, di ribaltare il punteggio dell’andata. Il Sassuolo rappresenta, pertanto, un impegno ‘fastidioso’ dove sarà necessario risparmiare più energie possibili.

Il Milan la partita dell’anno la giocherà a Roma, contro la Roma. Una gara che può decidere diversi destini in casa rossonera, In primis proprio il futuro di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan sta valutando una rotazione di giocatori decisamente importante in vista della sfida di Europa League.

E se in difesa è probabile che Calabria, Gabbia e Thiaw osservino un turno di riposo, anche a centrocampo è quasi sicura l’assenza di Loftus-Cheek. E’ poi notizia dell’ultimo minuto che un altro pezzo da novanta salterà la sfida di Reggio Emilia.

Mike Maignan ha subito un affaticamento muscolare che gli impedirà di scendere in campo contro l’undici di Ballardini. Pioli spera. ovviamente, di riaverlo al meglio giovedì sera. Perché il campionato è importante e va onorato, ma la Roma di De Rossi è un pensiero fisso che potrebbe trasformarsi nel peggiore degli incubi.

A meno di ulteriori contrattempi, Maignan tornerà a essere disponibile in Europa League contro la Roma.