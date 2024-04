Big ko prima della Roma: infortunio al ginocchio

Infortunio e Roma a rischio, il calciatore costretto ad uscire dal campo a causa di un problema al ginocchio: la situazione

La Roma è attesa dall’insidiosa trasferta di Udine, che può rivelarsi fondamentale per gli uomini di De Rossi per la rincorsa Champions. Nel frattempo il Bologna è impegnato nella gara contro il Monza sul risultato di 0-0 che riaprirebbe definitivamente il discorso quarto posto.

La prossima settimana i giallorossi saranno impegnati proprio contro la formazione Emiliana, con Thiago Motta che rischia di perdere uno dei big in vista dell’importante trasferta dell’Olimpico.

Un big ko per Thiago Motta: problemi al ginocchio e Roma a rischio

La partita contro il Monza si è rivelata più insidiosa del previsto per gli uomini di Thiago Motta, che non sono riusciti ad imporre il loro gioco contro una squadra decisamente abbordabile come il Monza. Questa però non è l’unica nota negativa della serate per il tecnico, che rischia di perdere un big in vista della gara contro la Roma.

Stiamo parlando di Ferguson, che nel corso della parte finale del secondo tempo si è visto costretto ad uscire dal campo a causa di un infortunio che rischia di renderlo indisponibile per diverso tempo. Il calciatore verrà sottoposto agli esami di rito, e a breve ci saranno notizie precise riguardo l’infortunio.