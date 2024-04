Calciomercato Roma, il nuovo DS è già a Trigoria

Nuovo Ds Roma, ha già firmato: ecco il ‘nuovo’ nome per assumere l’eredità lasciata vuota da Tiago Pinto. Gli ultimi aggiornamenti.

Anche in casa Roma sono attese novità ed evoluzioni circa la possibilità di assistere a cambiamenti e nuove progettualità in vista di un futuro che resta ancora tutto da scrivere. Lo sa bene lo stesso Daniele De Rossi, che in queste ore si è espresso con chiarezza su quello che dovrà essere l’atteggiamento della squadra ai fini di un nobile e tanto agognato piazzamento nelle zone più elevate della classifica.

Dalla risposta della squadra e dai risultati ottenuti, sarà poi possibile capire molto di più sullo stato di salute e sulle ambizioni di una realtà totalmente rigenerata e cambiata dopo l’esonero di Mourinho e l’approdo di un volto più che noto e amato, in grado di sorprendere anche i più scettici per il pronto e felicissimo impatto sulla panchina di una squadra e una città a lui non poco conosciute. Nei prossimi mesi, parallelamente alle decisioni di mercato e societarie, dunque, andrà disambiguata anche la posizione di mister De Rossi, attualmente sotto contratto fino a fine stagione e circa il quale, almeno tra le fila dei tifosi, è stata espressa pronta e rinnovata fiducia per catalizzare un iter da inizio campionato a partire dal prossimo anno.

Nuovo Ds Roma, soluzione interna Friedkin: prende quota José Fontes

Cosa ne pensino i Friedkin, al netto della magniloquenza dei risultati, non è presto detto. Tante incognite, infatti, continuano a gravitare in quel di Trigoria, dove le prossime scelte, oltre che per Lina Soulokou, dovranno passare anche per il nuovo direttore sportivo, al giorno d’oggi ancora sconosciuto.

A circa tre mesi di distanza dall’addio ufficiale di Tiago Pinto, infatti, non è stata ancora disambiguata la decisione circa quest’importante figura dirigenziale, dalla cui individuazione potrebbero dipendere e derivare anche le scelte relative al tecnico. Da tale punto di vista, non possono essere ignorati gli ultimi aggiornamenti di Calciomercato.com, che vanno nella direzione di una possibile soluzione interna.

Oltre a nomi come quello di Modesto o dell’amico ed ex collega di De Rossi, Burdisso (ad oggi ancora sotto contratto con la Fiorentina, si parla anche dell’osservatore José Fontes, tesserato già presente nell’organigramma della Roma dal 2021, quando è arrivato per sostituire Ricardo Formosinho, ex collaboratore di Mourinho in Premier League. Dopo l’esperienza come capo scout responsabile al Leicester, l’attuale pole position dichiarata dalla su citata fonte, colloca Fontes come possibile nuovo direttore sportivo della Roma.