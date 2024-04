Dalla Juve all’Inter, l’offerta è Reale: soldi a palate per l’addio

Dalla Juve all’Inter, l’offerta c’è ed è Reale: soldi a palate per l’addio e così si stravolge il campionato italiano. Ecco quello che sta per succedere in Serie A

I negoziati per la cessione sono iniziati da tempo e sarebbero pure a buon punto. Una notizia che stravolge il mondo del calcio italiano e che riguarda l’Inter. Secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere della Sera, Zhang, presidente e proprietario dei nerazzurri, è pronto a cedere il club.

Ci sarebbero degli investitori sauditi – che farebbero parte anche della famiglia reale di Riad – pronti a rilevare la società milanese che si appresta a vincere la seconda stella. La trattativa della cessione è condotta in prima persona dal presidente nerazzurro con l’ausilio di alcune banche d’affari che sono la Goldman Sachs e la Raine. Un’operazione come detto molto ben avviata, che si sta svolgendo tra Londra, Milan, Riad e Nanchino, città nella quale Zhang è da diverso tempo. Il presidente dell’Inter non si sta facendo vedere in Italia e arrivati a questo punto la sua presenza è assai difficile anche nel derby che potrebbe consegnare lo scudetto ai nerazzurri.

Offerta dall’Arabia per l’Inter

E in questa trattativa centra anche la Juventus. E come direte voi? Lo spiega ancora il Corriere che svela che un poco di tempo fa gli stessi acquirenti che adesso stanno cercando di prendersi l’Inter hanno approcciato per la società bianconera. Una richiesta di informazioni che è stata immediatamente rispedita al mittente dalla famiglia Agnelli-Elkann, da quelle parti non c’è nessuna intenzione di cedere nonostante alcune voci che ci sono state nei mesi scorsi.

Inter agli arabi? Al momento è proprio questo lo scenario più probabile. Zhang come sappiamo sta cercando anche di rifinanziare il prestito con Oaktree visto che è in scadenza ma per ora sotto questo aspetto non sono arrivate delle buone notizie. Potrebbe quindi cedere la mano. Con gli arabi che potrebbero quindi arrivare ad investire anche in Italia come hanno già fatto e stanno continuando a fare in Europa. L’inizio di una nuova era nerazzurra e non solo.