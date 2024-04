Lukaku bianconero: lo scambio inguaia la Roma

In prestito alla Roma fino al 30 giugno, Romelu Lukaku rientrerà al Chelsea solo di passaggio a fine stagione

Autore come il resto della squadra di una grande prestazione in casa del Milan, Romelu Lukaku si trova molto bene alla Roma, ma la sua permanenza nella capitale ad oggi appare possibile solo qualora il Chelsea dovesse concedere un nuovo prestito ai giallorossi. Certo, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza capitolina avrebbe maggior forza economica per poter immaginare un acquisto a titolo definitivo, ma ci sarà bisogno anche di una riduzione importante dell’ingaggio da parte del giocatore.

I Blues, nel frattempo, non vogliono farsi cogliere impreparati e vista la necessità di reperire almeno 100 milioni di sterline dalle cessioni, hanno preso nuovi contatti con la federazione araba per un eventuale trasferimento a titolo definitivo nella Saudi Pro League. Partendo da una valutazione iniziale di 60 milioni di euro, i londinesi sperano di incamerarne almeno 40 dai club sauditi.rispetto al passato, Big Roma sembra meno intransigente alla destinazione araba, ma non è certamente l’unica soluzione possibile.

Lukaku bianconero, effetto domino in Premier

Nelle scorse settimane, ad esempio, si è parlato di un possibile approdo al Napoli insieme ad Antonio Conte. Nelle ultime ore stanno tuttavia emergendo anche alcune ipotesi in Premier League. Diversi club sembrano intenzionati a cambiare centravanti in vista della prossima stagione e si ha l’impressione che la prima operazione in tal senso possa generare un effetto domino immediato.

Uno dei calciatori maggiormente richiesti è Alexander Isak. Il bomber svedese sta facendo molto bene con la maglia del Newcastle e I media inglesi parlano di una possibile offerta da 70 milioni di sterline da parte dell’Arsenal o del Chelsea. I Magpies, pur partendo da una richiesta più alta, hanno necessità di fare cassa in estate e in presenza di un’offerta rinunciabile potrebbero lasciar partire il bomber ventiquattrenne. Tra i calciatori seguiti per l’eventuale sostituzione dell’ex Real Sociedad, secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe anche Lukaku. Nel caso in cui si dovesse intavolare una trattativa con il blu di Londra, non è escluso che la dirigenza possa proporre uno scambio con l’attaccante belga per ridurre la spesa cash.