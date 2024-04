Udinese-Roma, turnover De Rossi e doppio stop UFFICIALE

Messaggio “diretto” a De Rossi e confronto con Mourinho, arriva l’annuncio che conferma la doppia assenza UFFICIALE per Udinese-Roma.

Continua il campionato e una fase finale di stagione destinata a regalare non poche emozioni e sentenze nel corso delle prossime settimane, alla luce della piena lotta che contraddistingue numerose regioni di classifica, compresa quella nella quale alberga da diversi mesi la nuova Roma di De Rossi. In seguito alla doppia quanto nobile vittoria contro Lazio e Milan, i giallorossi dovranno essere bravi a trovare continuità anche in Friuli, dove sono attesi da un’Udinese che ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà squadre importanti.

Non è nemmeno necessario richiamare la sfida di andata, vinta nella parentesi finale al termine di una gara sofferta e difficile, per comprendere le ostilità celantisi dietro la compagine di Cioffi, da un punto di vista infermieristico certamente in emergenza ma in grado di distinguersi per un atteggiamento e un coraggio che, meno di sette giorni fa, avevano creato più che qualche grattacapo ai quasi campioni di Italia dell’Inter.

Differenze De Rossi-Mourinho ed emergenza UFFFICIALE: l’annuncio di Cioffi

Lo sa bene lo stesso De Rossi, che dovrà essere bravo a mantenere integro il monito lanciato dopo il derby e giovedì sera post San Siro, relativo al mantenimento di un’attenzione che consenta di affrontare nel migliore dei modi ogni singolo impegno. Proprio dell’allenatore della Roma, ha parlato mister Cioffi, nella conferenza odierna dell’Udinese, durante la quale, si è soffermato su alcune differenze rispetto alla squadra attuale e quella di Mourinho.

“Quando era allenata da Mourinho, la Roma era più diretta, faceva maggiore densità difensiva. Ora, con De Rossi fa più palleggio, proponendo maggiori trame di gioco. Mi aspetto un turnover relativo, al netto dell’importante impegno con il Milan e lo scontro diretto col Bologna del prossimo turno. Faranno turnover ma non in modo esasperato”.

Da segnalare, poi, anche l’annuncio su altri indisponibili, certamente non trascurabile in un momento in cui Cioffi deve rinunciare già a Lovric e Thauvin, oltre che Ebosse e Deulofeu. “Success sta bene, viene da una grande settimana di lavoro e l’ho visto molto bene. Brenner ha fatto dieci giorni a casa e gli abbiamo ricreato un programma per riaverlo con il Verona, ma per domani non sarà convocato. Davis non è disponibile”.