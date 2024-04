Calciomercato Roma, il nuovo DS conferma De Rossi

Calciomercato Roma, nuove conferme sulla possibilità di rinnovo per Daniele de Rossi: tutto grazie al nuovo ds

La Roma di Daniele De Rossi vola sulle ali dell’entusiasmo dopo gli eccellenti risultati ottenuti nelle ultime due partite. Non era facile per i giallorossi, soprattutto a causa dei tanti match ravvicinati che rischiano di compromettere l’integrità dei calciatori, in particolare Paulo Dybala, le cui condizioni tengono sempre allarmati sia i tifosi che i dirigenti romanisti.

Il derby ha dato senza alcun dubbio la spinta morale necessaria, soprattutto perché la Roma non centrava la vittoria contro i rivali da oltre due anni, con le ultimi quattro stracittadine in cui non è addirittura mai riuscita a trovare la via del gol.

Grazie a questa serie di ottimi risultati in società non può che essersi cominciato a parlare di rinnovo per De Rossi, un rinnovo chiesto a granvoce anche dai tifosi, e che potrebbe essere presto realtà.

Calciomercato Roma, nuovo ds e conferma De Rossi

L’aver portato la Roma a ridosso della zona Champions dopo le la squadra era scesa addirittura in nona posizione, e quanto di buono fatto finora in Europa, per Daniele De Rossi è già tempo di parlare di rinnovo di contratto.

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport questa potrebbe non essere più un’opzione così remota. I giallorossi sono ancora alla ricerca di un erede di Tiago Pinto dopo l’ufficialità dell’addio e, sempre secondo quanto riportato, i Friedkin potrebbero optare per una soluzione interna.

Il ruolo verrebbe ricoperto da José Fontes che da diversi anni fa parte del gruppo di scouting della società capitolina. Questa scelta sarebbe un segnale forte anche sul rinnovo contrattuale dell’allenatore, tuttavia non ci sono conferme da Trigoria riguardo questa decisione. Tra i vari candidati resta infatti ancora il nome dell’ex Nicolas Burdisso e la società sarà chiamata a prendere in brevi tempi una decisione ufficiale prima di cominciare ad operare sul mercato.