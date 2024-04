Mourinho, clamoroso ritorno nella capitale. Sono passati soltanto tre mesi dal suo addio alla Roma ed eccolo di nuovo in pista. Da par suo.

Il 16 gennaio 2024 José Mourinho ha incassato il suo quarto esonero consecutivo. Il presidente della Roma, Dan Friedkin, è partito dagli Stati Uniti per comunicare di persona, al tecnico portoghese, la decisione ‘estrema’ della società giallorossa.

La Roma dopo il Chelsea, il Manchester United ed il Tottenham. Un poker di esoneri che non sembra scalfire minimamente la fama dell’ex tecnico dell’Inter. I tifosi della Roma, o perlomeno buona parte dal popolo giallorosso, non ha preso bene il suo esonero.

Eppure la Roma non stava esprimendo il suo volto migliore. Il tecnico rilasciava spesso dichiarazioni un po’ troppo sopra le righe e certi suoi atteggiamenti con gli arbitri e con la stampa, mostravano un tecnico, ed un uomo, estremamente nervoso, consapevole che qualcosa non stesse andando come preventivato.

Da tecnico top non ha preso bene il licenziamento, accusando la dirigenza di poca competenza. Ma il tecnico portoghese è soprattutto una persona intelligente e sa bene, lui per primo, come la ‘sua’ Roma non fosse la ‘vera’ Roma. Basta soltanto osservare come l’ha trasformata, in un attimo, Daniele De Rossi.

Mourinho, clamoroso ritorno nella capitale

Ma José Mourinho, nonostante quattro licenziamenti di fila, riesce sempre ad ammaliare. E quando qualche grande club vive un momento di difficoltà e pensa ad un cambio di guida tecnica, se il portoghese è sul mercato, è lì che rivolge la sua attenzione.

E’ il sito teamtalk.com ad informarci riguardo le intenzioni del West Ham in vista della prossima estate. Il club inglese, infatti, sembra aver maturato l’idea di interrompere il rapporto con il suo attuale tecnico, David Moves. Pesa, come un macigno, la sconfitta maturata in Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Ed è proprio José Mourinho il candidato numero uno per la panchina del West Ham. Per il tecnico ex Roma si tratterebbe di un ritorno nella capitale inglese, dopo le esperienze con il Chelsea ed il Tottenham. Soltanto tre mesi dopo il licenziamento capitolino, il tecnico portoghese è pronto a ripartire. E a farsi amare nuovamente.