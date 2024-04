Riposo Dybala e “problemino Pellegrini”, De Rossi dice tutto

Riposo Dybala e problemino Pellegrini, De Rossi spiega le scelte di formazione per Udinese-Roma. Arriva in questi minuti l’annuncio.

Diversi punti sono stati toccati da Daniele De Rossi nei minuti immediatamente precedenti al fischio di inizio di Udinese-Roma, destinata ad avere un peso e un sapore tutt’altro che trascurabili in vista di quella corsa Champions League che coinvolge i giallorossi parallelamente alla rincorsa ad un quarto posto ancora vivida e in pieno svolgimento.

Fondamentale, dunque, la gestione di energie fisiche e mentali da parte del mister e dello staff tutto, cime ammesso per l’ennesima volta dallo stesso De Rossi in questi minuti ai microfoni Dazn. Poco prima del fischio di inizio del delicato incrocio contro l’Udinese di Cioffi, infatti, il tecnico della Roma ha parlato del recente momento della Roma e di alcune scelte di formazione odierne, così commentando anche le assenze dal primo minuto di Dybala e Pellegrini.

“Partita difficilissima, l’entusiasmo ti aiuta a lavorare bene ma bisogna lavorare ancora più forte. La bravura del singolo è fondamentale nelle palle da fermo e abbiamo giocatori come Mancini, che sanno prendere il tempo, ma anche gli altri hanno saputo sfruttare queste occasioni. Le palle ferme possono essere decisive e ci lavoriamo con lo staff, che è attento più di me. Mi limito a dare il via libero sulle loro idee“.

“Assenze di Dybala e Pellegrini? A Lecce la situazione era diversa: venivamo da maggiore inattività e Pellegrini era squalificato, mentre Dybala aveva massimo cinque minuti. Pellegrini non ha tantissimo nelle gambe e lo vedremo probabilmente una mezz’oretta perché ha un problemino. Ho deciso di non far giocare Dybala perché dopo averlo schierato di domenica post Europa League si era fatto male a Firenze“.