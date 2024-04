Udinese-Roma, Huijsen flop: De Rossi cambia subito

Udinese-Roma, gara da subito in salita per la squadra giallorossa. L’errore di Dean Huijsen ha spalancato le porte al vantaggio bianconero, con De Rossi che sceglie di cambiare subito.

Il primo tempo di Udinese-Roma è stato un incubo per la squadra giallorossa. I friulani sono apparsi da subito più pimpanti in campo, mentre la squadra di Daniele De Rossi ha avuto un atteggiamento troppo leggero nella prima frazione di gioco. In un turno di campionato in cui tante grandi squadre hanno faticato, come Napoli e Milan, anche i giallorossi hanno fin qui steccato la trasferta di Udine. Tra i protagonisti assoluti in negativo il difensore Dean Huijsen, che ha letteralmente splanacato le porte al vantaggio dei bianconeri.

Il difensore classe 2005, arrivato in prestito a gennaio dalla Juventus, era stato schierato dal primo minuto al centro della difesa a tre della Roma. L’olandese però ha da subito faticato come il resto dei compagni a costruire una manovra fluida, soffrendo le incursioni offensive dei friulani anche in fase di pressing alto. Poi il numero 3 giallorosso ha letteralmente splancato le porte al vantaggio dell’Udinese, mancando un facile pallone in appoggio che è finito sui piedi del friulano Pereyra. Il trequartista ha poi superato con un tocco sotto Mile Svilar, inutile il tentativo di salvataggio sulla riga di Evan Ndicka.

Udinese-Roma, Huijsen regala il vantaggio a Pereyra: De Rossi cambia modulo

Roma sotto all’intervallo e Daniele De Rossi che dopo pochi minuti torna sui suoi passi. Nessuna sostituzione per Huijsen ma cambio modulo immediato, con il passaggio alla difesa a quattro. Proprio Huijsen scala così sulla corsia di destra, mentre Angelino arretra da terzino sinistro.

Cambio modulo dopo mezz’ora per Daniele De Rossi che a sorpresa era tornato a schierare la difesa a tre. Ora nell’intervallo il tecnico dovrà essere bravo a scuotere i suoi, nella corsa al piazzamento in Champions League sarà fondamentale fare risultato in casa dell’Udinese.