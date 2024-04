Allegri via dalla Juventus: “Rescissione consensuale”

La questione relativa al futuro di Massimiliano Allegri tiene ancora banco. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. La Juventus ha preso una decisione

La situazione che ruota a Massimiliano Allegri, arrivati a questo punto, pare abbastanza chiara. Nonostante le parole di Giuntoli che ovviamente non si può spingere oltre, il destino del tecnico della Juventus sembra segnato: sarà addio alla fine della stagione con un sostituto già trovato e che porta il nome di Thiago Motta.

Certo, c’è da trovare una soluzione dentro i bianconeri visto che il contratto di Allegri scade nel giugno del 2025 e che il tecnico prende 7milioni di euro all’anno più bonus. Un accordo monstre che mette quasi con le spalle al muro la Juventus che non si può permettere di pagare un allenatore a vuoto a queste cifre. Ecco perché, almeno quelle che sono le informazioni che sono state riportate da Paolo Bargiggia, Giuntoli si presenterà all’incontro risolutore, quando sarà, spingendo per una sola e unica soluzione. Ma andiamo a vedere quello che a TVPLAY.IT ha detto il giornalista.

Allegri via dalla Juventus, vogliono l’accordo

“Su Allegri c’è un silenzio assordante da parte della Juve. I dirigenti della Juve vogliono arrivare all’incontro con Allegri per poi ottenere una risoluzione consensuale“. Un addio quindi segnato e in un solo modo, con un accordo con una buonuscita anche magari, ma senza avere sul bilancio un contratto pesantissimo che dovrebbe essere pagato ugualmente in caso di esonero. A meno che poi Allegri non si trovi un altro club da allenare.

In tutto questo il concetto rimane anche abbastanza semplice. La luna di miele tra Allegri e la Juventus sembra essere giunta al capolinea. E solamente questione di tempo e poi di incastri, quelli che servono per arrivare ad una stretta di mano che forse potrebbe fare felici tutti. Di certo darebbe il sorriso a molti tifosi della Juventus che in questo momento vorrebbero un allontanamento del livornese dopo una stagione passata con molti bassi e pochissimi alti, nonostante quelle che sono state le vittorie soprattutto nella prima parte.