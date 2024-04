Sospiro di sollievo Ndicka: l’esito degli esami in ospedale

Evan Ndicka si è accasciato al suolo nel secondo tempo di Udinese-Roma. Il malore accusato dal difensore ivoriano ha portato alla sospensione della gara: ecco l’esito degli esami.

Dopo la notte passata in osservazione giungono nuovamente buone notizie per quel che riguarda Evan Ndicka. Il difensore romanista si è accasciato al suolo poco dopo il settantesimo minuto di Udinese-Roma, gelando l’atmosfere del Bluenergy stadium. In seguito ai primi accertamenti è stato trasferito d’urgenza in ospedale, senza mai perdere conoscenza. La gara è stata sospesa dopo un lungo confronto tra allenatori e direttore di gara, ed ecco le ultime notizie dopo il ricovero del numero 5 giallorosso.

Uno stadio intero ha trattenuto il fiato nel secondo tempo di Udinese-Roma. Dopo il minuto settanta Evan Ndicka si è accasciato a terra tenendosi un braccio sul petto, senza alcun scontro di gioco immediato. Da subito è scattato il protocollo d’allarme, con il calciatore che è uscito in barella e dopo i primi controlli è stato trasferito in ospedale. Tutta la squadra è stata al suo fianco dopo il drammatico malore e già ieri sera le sensazioni erano decisamente positive intorno al difensore ivoriano. La gara è stata sospesa, vista l’impossibilità di poter continuare in tranquillità palesata all’arbitro Pairetto.

Esami ok per Evan Ndicka dopo il malore: verso le dimissioni dall’ospedale

Dopo una notte tranquilla passata in ospedale gli esami svolti dal difensore quest’oggi sembrano essere andati nel verso giusto. Secondo quanto scrive il sito della Gazzetta dello Sport, Evan Ndicka potrebbe essere dimesso dal ricovero nelle prossime ore.

Il difensore sembra pronto a lasciare l’ospedale dopo ore di frenetica paura circa le sue condizioni. Il ricovero all’ospedale di Udine potrebbe già essere terminato dopo che gli accertamenti mattutini hanno dato il semaforo verde. Nelle prossime ore potrebbe tornare nella Capitale dove troverà tutto l’affetto dei suoi compagni in casa Roma.