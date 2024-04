Udinese-Roma, quando si recupera la partita

Udinese-Roma, restano da giocare più o meno una ventina di minuti del match della Dacia Arena. Ecco quando si recupera la partita

Il malore di Ndicka, improvviso, ha chiuso in anticipo il match di ieri alla Dacia Arena di Udine. I giocatori della Roma non se la sono sentita di tornare in campo e quelli dell’Udinese, così come l’arbitro, hanno capito la situazione. Tutti sotto la doccia in attesa di buone notizie.

Che, fortunatamente, sono arrivate. La serata è stata difficile (qui tutti i dettagli) ma alla fine i giallorossi sono tornati nella Capitale e inizieranno a pensare alla gara di giovedì contro il Milan che vale l’accesso alle semifinali di Europa League. Rimane un tema, adesso, capire quando la rimanente parte del match in Friuli verrà recuperato. Si ripartirà ovviamente dall’1-1 che era stato siglato da Pereyra e da Lukaku.

Udinese-Roma, quando si rigioca

Intanto c’è da dire che la Lega – secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – non potrà mettere una data prima della giornata di venerdì. Si deve attendere l’esito, appunto, della gara di ritorno contro il Milan e tutti speriamo che ci possano essere due date in meno disponibili. Significherebbe solamente una cosa che non stiamo qui a rimarcare perché tutti l’avete capito.

Servono quindi ancora dei giorni per capire quando la Roma tornerà in campo a Udine. E si spera possa essere più in là nel tempo. Sarà comunque una parte finale difficile, perché quasi sicuramente l’Udinese dovrà cercare di prendersi la vittoria per raggiungere la salvezza e la squadra di Daniele De Rossi, dal proprio canto, dovrà cercare di vincere per prendersi la qualificazione alla prossima Champions League attraverso il campionato. Vedremo, in attesa di capire il tutto. Ma prima di venerdì nessuno si sbilancerà, sicuramente. Impossibile farlo visto quel match di ritorno che vale un pezzo importante di stagione.