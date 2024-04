Calciomercato Roma, sacrificio Juventus: firma da 30 milioni

Calciomercato Roma, intreccio bollente in difesa con la Juventus e sacrificio in arrivo nei prossimi mesi. Pronta la firma da 30 milioni nella sessione estiva.

Tra meno di un mese la Roma e la Juventus si affronteranno allo stadio Olimpico, nella quartultima giornata di campionato. La volata finale della stagione giallorossa si divide su due binari. Da un lato la corsa al piazzamento in Champions League, dall’altro il percorso in Europa League che si deciderà tra due giorni. Giovedì sera i giallorossi ospiteranno allo stadio Olimpico il Milan di Stefano Pioli, si riparte dallo 0-1 di San Siro con la firma di Gianluca Mancini. In attesa delle ultime gare decisive si accendono i riflettori anche sulla prossima finestra di calciomercato estivo.

Nelle ultime sessioni di calciomercato non sono mancati intrecci sull’asse Roma-Torino sponda bianconera. L’ultimo movimento che ha riguardato i due club ha coinvolto il giovane Dean Huijsen. Il difensore olandese, naturalizzato spagnolo, ha da poco compiuto 19 anni. Compleanno amaro in campo per il giallorosso, che ha propiziato il gol dell’Udinese con un errore decisivo nel primo tempo. Svista che non cancella le sirene di mercato nei suoi confronti, il centrale difensivo ha già mostrato maturità e carattere da vendere in campo, oltre ad una notevole confidenza nelle due fasi di gioco. In estate farà ritorno alla Juventus, che pensa di sacrificare il suo cartellino per arrivare all’ex giallorosso Riccardo Calafiori, protagonista stagionale con la maglia del Bologna.

Calciomercato Roma, sacrificio Huijsen per la Juventus: tutto su Calafiori

La squadra bianconera, che al momento è in terza posizione in classifica, sembra pronta ad intervenire pesantemente nel calciomercato estivo. Ancora da sciogliere il nodo legato alla permanenza di Massimiliano Allegri, con Thiago Motta accostato come possibile erede del tecnico livornese. Ma non è l’unico nome caldo in ottica bianconera in casa emiliana.

Oltre al tecnico del Bologna anche il difensore mancino ex Roma è finito sul taccuino della Juventus. Secondo quanto rilancia l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, i bianconeri potrebbero cedere il cartellino di Huijsen al Borussia Dortmund per circa 30 milioni di euro nella sessione estiva.