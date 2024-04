Infortunio al tendine d’Achille: stagione finita per il bianconero

Un infortunio al tendine d’Achille mette fine alla sua stagione. Ormai la decisione è presa per preservarlo al meglio per il prossimo anno.

Ci sono quei tipi di infortuni che sono pericolosi. Oltre che molto fastidiosi. La pubalgia ad esempio è una di queste: difficile riuscire a debellarla senza un assoluto riposo. Ci sono quei calciatori che ne soffrono in maniera importante per molto tempo e che vedono le proprie prestazioni abbassarsi sensibilmente.

In questo caso, però, parliamo di un altro tipo di problema che costringe il club a prendere una decisione difficile da digerire anche per il giocatore. Un problema – secondo quanto viene riportato dal Daily Mail – che si porta dall’inizio della stagione. E che arrivati a questo punto deve essere affrontato con forza. Annata quindi chiusa in anticipo.

Infortunio al tendine d’Achille: stagione chiusa per Willock

I bianconeri sono quelli d’Oltremanica, vale a dire il Newcastle. Che secondo quanto scritto dal sito d’informazione citato prima, ha deciso che il 24enne Willock ha chiuso in anticipo la sua annata. Era tornato da un infortunio lo scorso mese di febbraio, sempre nella stessa zona del corpo, ma il dolore non è mai andato via, e quindi si è deciso di intraprendere questa strada: riposo forzato fin quando le cose non saranno migliorate soprattutto pensando al prossimo campionato, per averlo al meglio.

Una decisione che Howe, tecnico del Newcastle, avrebbe preso in sintonia con la società e anche con il giocatore, voglioso di mettersi alle spalle, si spera in maniera definitiva, tutti i problemi che lo hanno afflitto fino al momento. Difficile e dura da digerire, certo, ma è una scelta giusta per riuscire a rendere al meglio l’anno prossimo.