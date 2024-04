Milan beffato: doppio scippo bianconero

Nonostante ancora la stagione non sia finita il calciomercato inizia ad accendersi. Il Milan è praticamente beffato: i bianconeri hanno piazzato il doppio scippo

Mancano ancora diverse giornate alla fine della stagione e molti club ancora devono raggiungere i propri obiettivi. Ma questo ovviamente non preclude che il calciomercato stia veramente entrando nel vivo. Sappiamo che proprio in questo periodo le squadre iniziano a programmare il futuro, cercando di mettere nel mirino gli obiettivi che possono tornare utili nel corso della prossima stagione.

E senza dubbio una bella rinfrescata, soprattutto in difesa – anche per via dei molteplici infortuni che hanno colpito il club in questa stagione – se la dovrà dare il Milan. Il club lombardo, che ha un quarto di finale di Europa League da giocare dopodomani contro la Roma (si riparte dall’1-0 per i giallorossi a San Siro grazie alla rete di Mancini) sta iniziando a pensare a qualche volte nuovo. Giocatori soprattutto che possono arrivare senza svenarsi sul mercato. A colpo zero, in poche parole. Ma secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra lo scippo bianconero potrebbe essere doppio.

Milan bruciato, il Newcastle piazza il doppio colpo

“Il Newcastle United sta esaminando la possibilità di ingaggiare il difensore del Fulham Tosin Adarabioyo insieme al difensore centrale del Bournemouth Lloyd Kelly” svela il Telegraph nella sua edizione online. E siccome parliamo di uno dei più importanti e affidabili quotidiani inglesi, diciamo senza dubbio che la pista è possibile e sicuramente da seguire.

I due elementi citati prima – entrambi in scadenza di contratto – erano finiti nel mirino del Milan (o almeno accostati al club rossonero) come possibili innesti per la prossima stagione. Ma questo inserimento bianconero di fatto potrebbe chiudere la questione prima che la stessa iniziasse a decollare. Quando di mezzo, infatti, ci finiscono club di questo genere, che hanno delle possibilità economiche enormi, difficile per le squadre italiane riuscire nel colpo.