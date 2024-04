Peggio della Juve: penalizzazione a fine campionato

Nuovi disordini derivanti dal Fair Play Finanziario rischiano di complicare il finale della stagione di svariati club

Nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi ed eclatanti gli scandali intorno al calcio europeo, con svariate vicissitudini consumatesi anche all’interno della massima lega italiana. In particolare la Juventus, nel corso degli ultimi due anni, si è vista detrarre una quantità ragguardevole di punti, ha subito la squalifica di Paul Pogba per doping e, come se non bastasse, si è ritrovata con un proprio calciatore (Fagioli) coinvolto in uno scandalo di scommesse.

Adesso, svariate società in giro per l’Europa temono che il celeberrimo Fair Play Finanziario possa attentare alla propria serenità, a causa di operazioni sul mercato spesso sconclusionate. Le indicazioni relative ai limiti da rispettare sono chiare, ma, nonostante ciò, pare che alcune valutazioni viziate da un calciomercato poco razionale abbiano portato alcune società a uscire dalle norme. Ora, una di queste società rischia davvero di pagare caro lo sgarro, mettendo in difficoltà altre squadre del campionato.

L’Everton rischia la retrocessione, ma presenta ricorso: Premier League nel caos

La Premier League è senza dubbio alcuno il campionato più affascinante del mondo, non soltanto a causa dell’evidente gap qualitativo che i britannici possono vantare nei confronti delle altre top leghe europee (Serie A ovviamente inclusa), ma anche a causa di alcuni movimenti di mercato a dir poco sorprendenti in termini di cifre. Nel corso degli ultimi anni la massima lega inglese è stata protagonista di affari fuori dal comune, caratterizzati da movimenti di capitale sostanzialmente inconcepibili per la gran parte delle società europee. Gli introiti sensibilmente più generosi e una concorrenza agguerrita hanno alimentato l’indebitamento di alcune società, che ora si troveranno costrette ad affrontare le conseguenze della propria ingordigia.

La squadra che rischia più grosso, almeno per ora, sembrerebbe essere l’Everton FC. Il club di Liverpool è attualmente fuori dalla zona retrocessione, ma sono soltanto due lunghezze a dividere i ragazzi di Sean Dyche dal Luton, attualmente al terzultimo posto. Ad una manciata di partite dalla fine del campionato inglese, i reiterati fallimenti economici dell’Everton avrebbero generato un’altra penalizzazione in forma di punti (erano già stati detratti sei punti a febbraio), il che condannerebbe il club alla Championship.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal The Guardian, l’Everton avrebbe presentato ufficialmente ricorso alla Federcalcio Inglese, per tentare di calmierare la detrazione dei punti. Una mossa tanto comprensibile, quanto inadeguata per il delicato momento della stagione, Difatti, il reclamo porterebbe ad un’inevitabile slittamento della sentenza definitiva a fine campionato, il che metterebbe in difficoltà tifosi e società ancora coinvolte nella lotta alla permanenza in Premier.