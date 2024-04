Roma, Ndicka torna a Trigoria: ecco i tempi di recupero

Dopo ore di grande apprensione la Roma ha tirato un profondo sospiro di sollievo legato alle condizioni di Evan Ndicka. Il difensore è tornato a Trigoria, ecco quando si rivedrà in campo.

Dopo il grande spavento, generato dal malore accusato in campo durante Udinese-Roma, Evan Ndicka ieri è tornato a casa. Il difensore ivoriano ha passato una notte in osservazione dopo essersi accasciato nel secondo tempo della sfida al Bluenergy Stadium. La gara di Udine è stata sospesa poco dopo il 70esimo minuto e, dopo le dimissioni dall’ospedale, la società giallorossa ha emesso la diagnosi ufficiale intorno a quanto accaduto al difensore ivoriano.

Esclusi problemi di natura cardiaca e neurologica il difensore giallorosso eseguirà nuovi esami approfonditi a Roma. Il quadro clinico sembra compatibile con un trauma toracico accusato durante la sfida in casa dell’Udinese. La notizia più importante è che il ragazzo sta bene, è tornato a casa nelle scorse ore e si è fatto vedere anche a Trigoria. Il numero 5 romanista nella giornata di ieri è passato per il centro sportivo giallorosso, come scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. Ecco cosa filtra in merito ai tempi di recupero del centrale ex Eintracht Francoforte.

Sollievo Roma, Ndicka è tornato a Trigoria: le ultime sui tempi di recupero

Dal grande spavento alla speranza di ritrovare i compagni in campo quanto prima, la stagione di Evan Ndicka non sembra essere compromessa. Andranno svolti nuovi esami strumentali, che approfondiranno quanto accaduto sul campo dell’Udinese ma il numero 5 giallorosso presto potrebbe tornare a lavorare con i suoi compagni di squadra.

Malore Evan Ndicka (LaPresse) – asromalive.it

A stilare una tabella di marcia verso un recupero totale di Evan Ndicka è il quotidiano sportivo, che svela come il numero 5 giallorosso ora avrà a disposizione alcuni giorni di riposo totale. In seconda battuta potrà gradualmente tornare ad allenarsi con la Roma e puntare al rientro in campo entro tre o quattro settimane. In un mese il difensore ivoriano potrebbe tornare a disposizione di De Rossi, che dal grande spavento è passato alla speranza concreta di poter tornare a lavorare con il centrale difensivo a stretto giro di posta.