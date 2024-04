15 milioni per il nuovo DS Roma: clausola attivata e addio Inter

Continuano a rincorrersi le notizie sul nuovo direttore sportivo della Roma, che avrà un peso importante anche sulle trattative di calciomercato

Concentrata esclusivamente sui quarti di finale di ritorno di Europa League contro il Milan, la Roma domani sera proverà a difendere il vantaggio di un goal ottenuto a San Siro, ma chi pensa ad eventuali barricate dei giallorossi si sbaglia di grosso. Sugli spalti dello Stadio Olimpico, ancora una volta rimarrà vuoto il posto assegnato al direttore sportivo. Dal 3 febbraio Tiago Pinto non fa più parte dei giallorossi e in questi mesi sono stati molti i nomi accostati al club giallorosso.

Una delle candidature che ha persistito con maggiore costanza è sicuramente quella di Francois Modesto. Il dirigente del Monza, tuttavia, non è l’unico profilo della serie A che è stato accostato alla proprietà dei Friedkin nelle ultime settimane. Visti gli ottimi rapporti con Lina Souloukou, il suo nome non può essere depennato dalla lista, ma di recente si è parlato anche di un ritorno di fiamma per Nicolas Burdisso.

Nuovo Ds Roma, Burdisso lo soffia all’Inter

L’ex difensore di Inter e Roma ha svolto un ottimo lavoro con la Fiorentina e ha un ottimo rapporto con Daniele De Rossi, reso ancora più solido dalla grande passione per il Boca Juniors. E proprio nella squadra argentina l’attuale dirigente viola sta monitorando diversi profili, sin dalla scorsa estate. Nicolas Valentini, Ezequiel Fernandez e Cristian Medina sono stati accostati ai toscani nei mesi scorsi.

Quest’ultimo piace molto anche a Javier Zanetti che vorrebbe portarlo in nerazzurro, ma secondo alcune indiscrezioni anche gli scout giallorossi alla fine dello scorso anno hanno monitorato il centrocampista argentino. Dopo il rinnovo dell’agosto del 2023 fino al 31 dicembre del 2027, nel contratto del 21enne è stata inserita una clausola da 15 milioni di dollari. Una cifra importante che, attualmente, né l’Inter, né la Roma possono affrontare senza alcune cessioni.