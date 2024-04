Blitz della dirigenza prima di Roma-Milan: incontro immediato

Blitz della dirigenza alla vigilia di Roma-Milan, è successo nell’allenamento della rifinitura. Doppio confronto immediato a poche ore dal ritorno dei quarti di Europa League.

Meno uno a Roma-Milan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Si riparte dalla vittoria di misura dei giallorossi a San Siro, firmata Gianluca Mancini. Alla vigilia del big match da dentro o fuori, l’importanza della gara è evidente da entrambi i lati. In casa Roma c’è stata la conferenza stampa di mister De Rossi, che ha toccato tanti temi a ruota libera, compreso il futuro delle due panchine in vista della prossima stagione. A tal proposito non è sfuggito agli addetti ai lavori un doppio colloquio a ridosso dell’allenamento di rifinitura.

Il futuro dei due tecnici rimane un nodo da sciogliere in vista della prossima stagione. In casa Roma l’accordo con De Rossi è in scadenza a giugno, e la conquista della semifinale di Europa League potrebbe avvicinarlo ulteriormente alla conferma. Lato Milan, benché il contratto di Stefano Pioli sia in scadenza nel 2025, non è escluso un ribaltone tecnico senza la vittoria della competizione europea. In tal senso non è sfuggito il doppio incontro dirigenziale in casa rossonera, a margine della rifinitura alla vigilia di Roma-Milan.

Doppio blitz prima di Roma-Milan: Ibra e Moncada a colloquio con Pioli

Come testimoniato dall’account ‘X’ di Calciomercato.it, Zlatan Ibrahimovic e Moncada hanno avuto un colloquio con Stefano Pioli nell’allenamento della vigilia europea. Circostanza che certifica ulteriormente quanto la gara di domani sia attesa dalla dirigenza rossonera.

Come hanno testimoniato le telecamere presenti nel centro sportivo rossonero i tre si sono intrattenuti a colloquiare a bordo campo durante la rifinitura. Lato infermeria c’è da registrare l’assenza dell’ex Roma, Simon Kjaer, mentre era presente il centrocampista Pobega. Nessun problema anche per Maignan e Thiaw, totalmente recuperati per il tecnico del Milan alla vigilia del quarto di finale di ritorno.