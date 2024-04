Caso stipendi Juve, UFFICIALE: nuova condanna

Caso stipendi Juventus, adesso è UFFICIALE: i bianconeri dovranno pagare una somma enorme di denaro. Ecco la decisione che mette nei guai la società piemontese

Adesso è ufficiale. La Juventus è stata condannata. La notizia è riportata dalla Gazzetta dello Sport e riguarda il contenzioso che c’era tra il club bianconero e Cristiano Ronaldo, adesso all’Al Nassr come sappiamo, che però si aspettava di ricevere un pagamento di 19,5milioni di euro.

Tutto relativo alla manovra stipendi che i bianconeri avevano messo in atto nel momento in cui tutto il calcio mondiale si era fermato per la pandemia del Covid. Indagini, carte bollate, accordi firmati tra la società e i giocatori: c’è stato di tutto in quel frangente. E si attendeva ovviamente una decisione. Arrivata proprio nella serata di oggi.

Caso stipendi Juventus, ecco la sentenza

“La Juventus dovrà gli stipendi arretrati a Cristiano Ronaldo”. Questo si legge sul sito della rosea. Il tutto è stato stabilito i tre arbitri (Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa) che hanno così messo la parola fine al contenzioso tra la Juventus e il giocatore portoghese.

Tutta la vicenda, ricordiamo, fa riferimento alle mensilità differire che la società piemontese aveva deciso di attuare nel momento citato prima. E poi questi soldi non erano mai stati versati a CR7. Il centravanti portoghese per redimere la questione “si è appoggiato a John Shehata, Emanuele Guastalla e Fabio Iudica come legali, ottenendo una vittoria che costerà parecchio anche in termini di bilancio per la Juve, che negli esercizi precedenti non aveva accantonato alcuna quota di rischio per la questione” si legge ancora su Gazzetta.it. Insomma, una vera e propria legnata per la società bianconera che dovrà adesso trovare delle risorse per pagare questa sentenza. Per essere precisi, comunque, a Ronaldo viene riconosciuto un concorso di colpa per inerzia e la Juventus effettivamente dovrà pagare “solo” 9milioni e 700mila euro al giocatore invece dei 19 e passa richiesti. Più gli interessi, ovviamente.