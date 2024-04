Dall’Inter alla Juventus: bocciatura e scambio clamoroso

Dall’Inter alla Juventus. La società nerazzurra già lunedì prossimo può assicurarsi lo scudetto, ma il mercato rilancia la storica sfida.

La si sente già nell’aria da qualche settimana. Più si avvicina il momento della vittoria dello scudetto dell’Inter è più si addensano le nuvole della polemica.

E’ lo scudetto della seconda stella per l’Inter. Dei 19 titoli + 1, come invece recita la narrazione bianconera. E si ritorna indietro di quasi vent’anni quando, nel 2006, l’allora commissario straordinario della Federcalcio, Guido Rossi, ha assegnato lo scudetto ‘vacante’ alla ‘sua’ Inter.

Si ripensa ad una storia e, soprattutto, ad una ‘sentenza’, che ha spaccato come non mai il calcio italiano e reso due tifoserie, quella dell’Inter e della Juventus, oramai ‘inavvicinabili’. Una rivalità che si alimenta continuamente con le sfide sul campo, ma non soltanto.

Da quasi sei anni è amministratore delegato dell’Inter quel Beppe Marotta che, ricoprendo le medesima carica alla Juventus nei primi nove anni della presidenza di Andrea Agnelli, ha contribuito alla vittoria di sette scudetti consecutivi, più diverse coppe nazionali. Una presenza che contribuisce ad accendere anche la sfida in sede di mercato.

Inter-Juventus, la sfida infinita

Inter e Juventus, nelle figure di Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli, hanno avuto modo di incrociarsi già durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. Il nuovo direttore tecnico della Juventus si era appena insediato e la società bianconera era ancora ‘sotto botta’ delle conseguenze legate alle sentenze della giustizia sportiva e della UEFA.

La prossima estate sarà diverso. Facile immaginare come Juventus ed Inter si ritroveranno, faccia a faccia, per tentare di accaparrarsi un profilo che interessa ad entrambe. Come ci fa sapere calciomercato.it, un possibile, ed assai probabile, incontro-scontro potrebbe avvenire a causa dell’esterno islandese del Genoa, Albert Gudmundsson, classe 1997.

Beppe Marotta lo vorrebbe all’Inter per completare il reparto offensivo dove sono già presenti Lautaro, Thuram ed il nuovo arrivato Taremi. Allo stesso tempo Cristiano Giuntoli vorrebbe affiancare ‘il grifone’ al duo Chiesa-Vlahovic per rafforzare un attacco decisamente ‘anemico’ in questa stagione. Il Genoa, però, dal canto suo, non farà sconti ad alcuno.

Chi vuole Gudmundsson dovrà versare nelle casse del club ligure 30 milioni di euro. Inter e Juventus ci provano e si sfidano apertamente per l’ennesima volta, in attesa della prossima stagione.