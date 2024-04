Esonero Juventus, svolta lampo Allegri: vola dai rivali di sempre

Del futuro di Max Allegri si sta parlando un giorno sì e l’altro pire. La strada sembra ormai tracciata: la Juve è pronta a far saltare il banco.

Dopo i due successi ottenuti contro Lazio e Fiorentina, la Juventus non è andata oltre uno scialbo pareggio nel derby contro il Toro. Alla luce del risultato delle altre squadre, però, i bianconeri hanno mantenuto inalterato il distacco sulle inseguitrici, restando al contempo a sei lunghezze di distanza dal Milan secondo.

Un bottino comunque magro per una squadra che nella prima parte di stagione aveva dato filo da torcere all’Inter capolista. Un’inversione di tendenza, quella maturata negli ultimi tre mesi, che hanno di fatto ridimensionato quanto di buono Vlahovic e compagni avevano fatto nel girone d’andata. Il che, salvo clamorosi colpi di scena, costerà la panchina a Max Allegri. Nonostante un contratto in scadenza con la “Vecchia Signora” nel 2025, il tecnico livornese è infatti sempre più lontano dalla riconferma. Ormai da tempo nelle segrete stanze di Torino il profilo di Thiago Motta rimbalza senza soluzione di continuità, confermando la volontà di Giuntoli di avviare un nuovo ciclo con un altro allenatore.

Juventus, Allegri-Napoli: “De Laurentiis lo tiene buono lì”

Il futuro di Allegri, però, potrebbe comunque essere in Serie A. Negli ultimi giorni non sono passate affatto inosservate le indiscrezioni che hanno accostato con sempre più insistenza l’attuale tecnico della Juventus al Napoli. Alla luce del nuovo ribaltone che si preannuncia alla guida della panchina Azzurra, non è escluso che De Laurentiis decida di puntare su un tecnico come Allegri al quale è legato da una profonda stima.

Ormai in procinto di essere ufficializzato come nuovo DS del Napoli, Manna potrebbe continuare a lavorare su Allegri, questa volta alla guida della panchina degli Azzurri. Che la candidatura di Allegri in orbita Napoli non debba essere esclusa a priori è stato confermato anche da Valter De Maggio, che a Radio Kiss Kiss Napoli ha esternato il suo punto di vista a riguardo: “Allegri al Napoli? Thiago Motta alla Juve significherebbe avere Max Allegri libero. Allegri ha lavorato con Manna: De Laurentiis lo tiene buono lì”.