Il gesto di Leao sfuggito alle telecamere: è successo all’Olimpico

Rafael Leao si è reso protagonista di un gesto che è sfuggito alle telecamere: è successo all’Olimpico dopo la conferenza stampa con Pioli

Oggi è la vigilia di Roma-Milan, una sfida che per entrambi i club rappresenta un’opportunità da non lasciarsi scappare, e che potrebbe salvare la stagione. I rossoneri in particolare avrebbero potuto chiedere qualcosa in più in campionato, dove attualmente occupano si la seconda posizione, ma solo grazie al suicidio della Juventus, che nelle ultime settimane ha perso terreno verso i rivali dell’Inter, facendosi scavalcare anche dal Milan.

Anche i giallorossi però avrebbero potuto raccogliere molto di più in Serie A, quantomeno prima dell’arrivo di De Rossi in panchina. Con Mourinho infatti la classifica recitava nono posto, un campanello d’allarme che la società non ha potuto ignorare, e che ha portato poi al definitivo esonero.

Con l’arrivo di De Rossi in panchina invece la Roma è tornata a volare, e ad occupare posizioni più alte della classifica, mentre in Europa ha continuato a macinare ottimi risultati, riuscendo anche a battere il Milan a San Siro nella gara d’andata. Gara d’andata caratterizzata anche dal brutto gesto di Leao a fine partita, il portoghese oggi si è reso protagonista di un altro episodio, ma questa volta le telecamere non lo hanno ripreso.

Leao, il gesto sfugge alle telecamere: il campione ha chiesto scusa

Molto nervosismo nel Milan a seguito della sconfitta contro la Roma per 1-0 a San Siro in Europa League. L’immagine simbolo di questo nervosismo era nientemeno che Rafa Leao, che nonostante le sue doti tecniche non è riuscito ad incidere in campo, facendo una figura decisamente peggiore nel post partita.

Il portoghese infatti si era reso protagonista di un sipario alquanto sconveniente davanti alle telecamere, attaccando un giornalista la cui unica colpa fu commentare il suo passaggio davanti alle telecamere nel tunnel degli spogliatoi.

Leao però si è reso conto del brutto gesto e ha voluto porgere le sue scuse al giornalista, che ha riportato quanto successo su Twitter: “Ho incontrato Rafa Leao dopo la conferenza stampa dell’Olimpico e mi ha spiegto il fraintendimento. È un ragazzo come me, appassionato di quello che fa e che vuole dare sempre il meglio, e che quando non riesce ci rimane male. E che può sbagliare, tanto quanto me. Ha chiesto scusa, una stretta di mano e una risata. Questo bastava per chiarire e andare avanti meglio di prima”.