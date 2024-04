Infortunio e assenza UFFICIALE prima della Roma: il comunicato

Scontro europeo e nuova assenza UFFICIALE prima della Roma, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Prosegue l’attento quanto importante lavoro degli uomini di De Rossi in una parentesi di campionato potenzialmente decisiva e dal valore di grande discriminante per il futuro dell’allenatore e non solo. Se da un lato, infatti, le prossime partite possono rivelarsi importantissime anche ai fini delle valutazioni conclusive su un percorso fin qui abbastanza chiaro da parte del mister giallorosso, va evidenziato come questo rush decisivo potrebbe fornire indicazioni anche su tanti altri fronti.

Particolare attenzione va rivolta, infatti, più generalmente a quella corsa verso la Champions League alla quale gli addetti ai lavori di Trigoria hanno più volte fatto riferimento in modo esplicito e senza troppi nascondigli o giri di parole: è questo, infatti, l’obiettivo di Dybala e compagni, da provare a centrare o attraverso l’Europa League o un campionato che ha ancora tanto da dire e offrire, soprattutto nelle settimane che attendono la Roma da lunedì prossimo in poi.

Odgaard a rischio per Roma-Bologna, UFFICIALE: si allena a parte

Oltre all’incrocio con il Milan di domani sera, destinato ad avere il sapore di discriminante per Pioli ma anche per lo stesso De Rossi, va segnalato quel ciclo di impegni che attende la Roma nel corso di questa battuta finale di aprile e della prima metà di maggio, con Bologna, Napoli, Juventus e Atalanta pronte a frapporsi su un cammino che permette di registrare un condiviso anelito all’approdo in Champions League.

Da tale punto di vista, anche cronologicamente, la priorità post-Milan è rappresentata dalla gara contro il Bologna di Thiago Motta di lunedì prossimo, dalla quale sarà possibile avere ulteriori indicazioni circa una contesa che vede le due squadre distanziate da quattro punti, congelando momentaneamente il sospeso e potenzialmente transitorio pareggio di Udine.

Ecco, dunque, che Roma-Bologna di lunedì potrebbe rivelarsi non poco importante: a tal proposito, non sfuggano dunque gli aggiornamenti provenienti dall’infermeria felsinea. Stando a quanto raccolto dal sito ufficiale del club emiliano, infatti, continua ad allenarsi a parte Jens Odgaard, la cui presenza contro la Roma potrebbe risultare quantomeno compromessa. Seguiranno aggiornamenti.

“La squadra continua la preparazione alla partita di Roma: oggi i rossoblù hanno svolto una seduta atletica e una serie di partitelle 7 contro 7 a metà campo. Allenamento differenziato per Jens Odgaard“.