Italiano dopo De Rossi alla Roma: “scommessa” Friedkin

Italiano dopo De Rossi alla Roma. I giallorossi stanno vivendo il loro momento emotivamente più coinvolgente della stagione, ma occorre pensare anche al futuro.

L’Europa League Day si avvicina a grandi passi. Sale la tensione nella capitale e a Trigoria si preparano le mosse per contrastare la voglia di rivalsa del Milan.

Daniele De Rossi e Stefano Pioli nuovamente di fronte, dopo soltanto una settimana. Dopo la sfida di San Siro che il tecnico della Roma è riuscito ad incartare, e a portare a casa, nella maniera migliore. Il Milan medita vendetta, la Roma è serena. Una grande sfida italiana in ambito europeo. Una grande sfida tra due tecnici che sono ancora in attesa di conoscere il loro immediato futuro.

La doppia sfida di Europa League non sancirà soltanto quale formazione, tra Roma e Milan, approderà alle semifinali. Emetterà anche un altro verdetto, positivo o negativo, a seconda del risultato, che riguarderà direttamente i due tecnici. Per entrambi, infatti, questa doppia sfida vale anche la conferma sulle rispettive panchine. Rischia tanto Pioli, assai di meno De Rossi.

Il tecnico rossonero ha una stagione tribolata alle spalle. Infortuni a catena, eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia, mai stato in corsa per lo scudetto, il suo Milan ha tanto da farsi perdonare. L’eliminazione dall’Europa League potrebbe risultare fatale per il tecnico di Parma. E Daniele De Rossi è così sicuro di restare alla guida della Roma?

La proprietà americana pensa ad Italiano

La proprietà della Roma ha idee sempre chiare. Può capitare che non siano condivise con parte del popolo giallorosso, ma i Friedkin vanno sempre avanti per la loro strada. E sul tema allenatore…

Su sisal.it sono apparse le quote relative al prossimo allenatore della Roma. Due nomi importanti, come il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ed Antonio Conte, sono quotati a 9, mentre l’attuale tecnico giallorosso, Daniele De Rossi, è dato a 1,20.

La quota Sisal certifica, quindi, la sua permanenza sulla panchina della Roma.

Come potrebbe essere altrimenti dopo che il grande ex centrocampista ha dato volto, ed anima, alla spenta formazione guidata in precedenza da José Mourinho. Come poter, poi, spiegare ai tifosi della Roma una scelta diversa dalla conferma dell’attuale tecnico.

Pertanto la Roma di domani è sempre più nelle mani di Daniele De Rossi. Sempre più Capitan presente…e futuro.