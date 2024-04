Non solo Huijsen, nuovo incrocio Roma-Juve: all in da 35 milioni di euro

Calciomercato Roma, i nuovi sviluppi ritagliano spazi di manovra importanti per la Juventus. Scacco matto bianconero

Nonostante manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, gli addetti ai lavori sono già all’opera per non farsi trovare impreparati. L’obiettivo di soddisfare le richieste dei propri allenatori si coniugherà, però, con la necessità di rivolgere uno sguardo importante alle questioni di bilancio.

Ne sa qualcosa la Juventus, le cui mosse sul mercato potrebbero incrociarsi in maniera importante con quelle della Roma. Oltre ai discorsi riguardanti Huijsen, atterrato nella Capitale con la formula del prestito secco senza obbligo né diritto di riscatto, un terreno “comune” potrebbe essere rappresentato per le manovre per il reparto offensivo. Sebbene il mercato giallorosso possa decollare in maniera importante solo dopo la nomina del nuovo DS, alla Roma continuano ad essere accostati diversi profili. Tra questi è impossibile non menzionare Albert Gudmundsson, autore di una stagione importante con la maglia del Genoa.

Calciomercato Roma, la Juventus fa sul serio per Gudmundsson: jolly da 35 milioni

Il talento islandese ha praticamente calamitato l’attenzione di quasi tutte le big di Serie A. In tempi e in modi diversi, infatti, anche Inter e Juventus hanno cominciato ad effettuare sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra.

In particolare occhio alle mosse dei bianconeri. Dopo aver praticamente detto addio a Felipe Anderson, che farà ritorno in Brasile avendo trovato ufficialmente un accordo con il Palmeiras, Giuntoli è al lavoro per puntellare il reparto offensivo. Con le incognite Vlahovic e Chiesa ancora tutte da sciogliere, con la posizione di Kean che continua a configurarsi come un enigma, si profila un’estate densa di profondi cambiamenti per l’attacco della “Vecchia Signora”.

Ecco perché non è escluso che la Juve decida alla fine di affondare il colpo per l’attaccante del Genoa, che rientra in una short list di jolly che comprende anche i profili di Merino (per il centrocampo) e Pepé. Dal canto suo, il Genoa non ha alcuna intenzione di fare sconti per il proprio attaccante, che continua ad essere valutato circa 35 milioni di euro. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi importanti sull’accostamento Gudmundsson-Juventus. A riferirlo è Tuttosport.