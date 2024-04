Nuovi controlli per Ndicka, UFFICIALE: fissato il prossimo step

Ndicka, ecco il comunicato ufficiale della Roma che fa chiarezza sulle condizioni del difensore giallorosso. Sospiro di sollievo dopo la paura

Sono stati attimi terribili. Immagini che per qualche minuto hanno fatto pensare al peggio. Anche per quella che poi è stata la giusta decisione di sospendere in maniera definitiva la partita. Ma adesso sembra che la situazione relativa a Ndicka si stia normalizzando.

Dopo il ricovero della serata di domenica in Friuli, e dopo le dimissioni con il conseguente rientro nella Capitale del giocatore, questo pomeriggio sono arrivate delle notizie ufficiali da parte della Roma che hanno dato un ulteriore aggiornamento sulla questione relativa al giocatore. Notizie positive, di quelli che fanno tirare un sospiro di sollievo in maniera definitiva, e che permettono di guardare al futuro con un certo ottimismo. Magari, Evan, potrebbe pure tornare in campo prima di quel mese che si è parlato. Vedremo. In ogni caso, in campo o meno, la notizia importante è che il giocatore sta bene. Poi tutto il resto passa in secondo piano.

Ndicka, il comunicato ufficiale della Roma

“Oggi esami a villa Stuart: accertamenti di terzo livello che hanno dato esito negativo per problemi cardiaci. Il giocatore rimarrà a riposo fino a lunedì quando effettuerà nuovi controlli per la valutazione polmonare”. Queste le poche righe della Roma, che comunque fanno come detto tirare un sospiro di sollievo a tutti. Ndicka sta bene, fino a lunedì starà a guardare, e poi si andrà per gradi. Ma intanto al cuore non c’è nulla. Fortunatamente.

Oggi anche De Rossi nella conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro il Milan ha parlato di quei momenti. Perché sì, sono stati dei momenti davvero difficili per tutti. Soprattutto per il giocatore, ovviamente, ma anche per i suoi familiari e per i compagni che erano lì, a pochi passi da lui, e che lo hanno visto accasciarsi. Ormai è tutta acqua passata. Si pensa a rivederlo in campo.