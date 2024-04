Roma, Milan Pioli provoca la Roma: “Noi la giocheremo di sicuro”

Roma-Milan, le parole di Pioli in conferenza stampa prima della sfida decisiva di Europa League in programma all’Olimpico

La Roma di Daniele de Rossi si avvicina sempre più al finale di stagione. Finora sotto la guida del tecnico italiano i giallorossi sono riusciti a risalire in classifica, riportandosi finalmente a ridosso della zona Champions. Attualmente la squadra occupa il quinto posto che, grazie al ranking dalla prossima stagione potrebbe comunque garantire l’accesso ai gironi.

A rendere tutto più complicato però ci ha pensato il calendario, la formazione capitolina infatti viene da una vittoria nel derby, e dovrà affrontare ancora il Bologna, la Juventus e l’Atalanta, tutte gare decisive per riuscire a centrare l’obbiettivo.

Prima però c’è da sostenere il ritorno di Europa League contro il Milan, battuto a San Siro per 1-0 e con il quale la Roma si gioca l’accesso ad una possibile semifinale. Nella giornata di oggi ha parlato Stefano Pioli, ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero.

Roma-Milan, le parole di Pioli in conferenza stampa

LA Roma è attesa domani dalla delicatissima sfida contro il Milan, valevole per raggiungere la semifinale di Europa League, in cui la vincente affronterà la formazione che trionferà al ritorno tra Leverkusen e West Ham. Nella giornata di oggi si è tenuta la conferenza stampa prepartita di Pioli, ecco le parole del tecnico rossonero in vista della sfida dell’Olimpico, rispondendo anche alle dichiarazioni di De Rossi:

“Ho letto anch’io. Sì, perché l’occasione è solo domani per superare il turno. Noi, però, la Champions League la giocheremo l’anno prossimo e domani daremo il massimo Noi stessi siamo andati in semifinale di Champions l’anno scorso. Non è questione di ingenerosità, ma che si è alzato il livello e noi abbiamo alzato il nostro livello. Una delle nostre avversarie arriverà in finale, ma ci serve a poco”.

Pioli ha così continuato: “A me dà fastidio perdere la partita, poi quello che si dice della partita ci sta. Quasi sempre i giudizi sono condizionati dal risultato finale. Però quella è stata un’altra partita. L’abbiamo rivista, sappiamo cosa dobbiamo fare, anche se domani ci capiteranno altre situazioni e i ragazzi, sono sicuro, saranno bravi a prevenirle”