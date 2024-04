Udinese-Roma, la Lega respinge la richiesta: quando si gioca

Udinese-Roma, la Lega respinge la richiesta delle due società. Ecco quando i giallorossi torneranno a giocare quei 20 minuti mancanti alla Dacia Arena

Nel comunicato ufficiale pubblicato nella giornata di ieri, il giudice sportivo ha ufficializzato solamente una cosa: il minuto esatto da quando Udinese-Roma, sospesa per il malore a Ndicka, ripartirà.

Sin dalle ore successive allo grande spavento, e soprattutto dopo aver capito che il difensore ivoriano non avesse nessun particolare problema, si è parlato di quando questo importante match – punti in palio pesantissimi per entrambe le squadre – potesse essere concluso. E adesso, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, una data ci sarebbe. Con annesso respingimento della Lega di una richiesta che sia i giallorossi che sia i bianconeri avrebbero fatto. Ma andiamo a vedere insieme.

Udinese-Roma il 25 aprile

I due club avrebbero voluto rinviare un poco più in là nel tempo, soprattutto perché la Serie A ha un’altra partita da recuperare, quella tra Atalanta e Fiorentina. Ma a quanto pare non ci sarà niente da fare: il recupero dovrebbe essere fissato il 25 aprile e dovrebbe essere ufficiale nella giornata di venerdì, quando la Lega di Serie A ufficializzerà le date degli anticipi e i posticipi delle prossime giornate.

La Lega non accetterà la richiesta delle due squadre coinvolte per un semplice motivo: il regolamento impone che le partite sospese siano recuperate alla prima data utile. Ed è appunto il 25 aprile – con la Roma che intanto giocherà lunedì contro il Bologna e poi sicuramente domenica l’altra contro il Napoli – lo slot più vicino affinché si possa mettere in archivio in maniera definitiva la giornata. Anche questo, adesso, sembra deciso.