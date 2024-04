Autogol clamoroso dell’arbitro, bufera totale: comunicato UFFICIALE

Autogol clamoroso dell’arbitro, il suo gesto causa la bufera totale in campo e la società è costretta a emettere un comunicato ufficiale

Di episodi dubbi e controversi nella storia del calcio ce ne sono tantissimi. Prima del VAR infatti si diceva che con l’ausilio della tecnologia di ingiustizie, dovute anche solo all’impossibilità dell’arbitro di seguire l’azione, si pensava che potessero cessare, ma così non è stato.

Uno degli episodi più famosi in Italia è senza alcun dubbio quello che vide protagonisti Gianluigi Buffon e Sulley Muntari, in occasione del gol non convalidato al Milan, con il pallone che però aveva superato abbondantemente la linea, cosa non segnalata dal guardalinee che era in linea con l’azione.

In quell’occasione la rete non venne appunto convalidata, e in molti ebbero da ridire sulla credibilità del sistema calcio, in particolare in Italia. Con l’introduzione della tecnologia la situazione è migliorata ovviamente, ma le polemiche non si sono placata, in quanto l’utilizzo del VAR è spesso tema di discussione, in particolare in quegli episodi dove secondo le regole non può esserci l’intervento. Quanto successo in questa partita però è davvero singolare e, probabilmente, è capitato poche volte fino ad ora.

Errore clamoroso dell’arbitro: comunicato ufficiale del club

Come anticipato il VAR spesso risulta essere più uno strumento di polemica, piuttosto che un mezzo con il quale evitare gli errori. Si discute spesso sulle modalità di utilizzo, ovvero di quando l’assistente dell’arbitro possa o meno richiamare il direttore di gara al monitor, ma cosa succede nelle categorie dove non si dispone di tale tecnologia?

Scene surreali quelle viste in Eccellenza, nel match tra il Castel San Giorgio e la Città di Solofra, quando arbitro e guardalinee hanno prima deciso di convalidare la rete, arrivata nel corso del primo tempo, e di far riprendere il gioco da metà campo, ma poi all’improvviso cambia tutto.

Su segnalazione proprio del guardalinee il direttore di gara decide di annullare il gol in precedenza convalidato, scatenando l’ira della società “penalizzata”. La società del Solofra inoltre, attraverso un post pubblicato sui propri canali social, ha annunciato di segnalare l’episodio nelle sedi opportune.