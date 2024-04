Calciomercato Roma, Milan decisivo: in ballo il futuro

Calciomercato Roma, contro il Milan e in generale in questa ultima parte di stagione si gioca la permanenza in giallorosso. Ecco quello che potrebbe succedere

Il Milan vale il futuro. Ormai non più quello di Daniele De Rossi, visto l’annuncio ufficiale del rinnovo arrivato questa mattina da parte della società giallorossa (nei prossimi giorni verranno resi noti i dettagli), ma quello di molti giocatori.

Adesso sappiamo una cosa: DDR prenderà le decisioni anche guardando alla prossima stagione. Sarà lui a guidare ancora la Roma e da qui in poi ogni partita potrebbe essere un segnale. Di certo qualcuno glielo ha mandato Smalling in questo periodo: il difensore inglese, che era uscito dai radar per un infortunio che lo ha tenuto lontano per moltissimo tempo dal campo, è stato rilanciato in maniera definitiva nel match della scorsa settimana a San Siro. Una prova importante dell’ex Manchester United che si candida ad una maglia da titolare anche per stasera. Con uno sguardo al futuro, come detto.

Calciomercato Roma, Smalling si gioca il futuro

Sì, perché se ad un certo punto della stagione in corso quando non si vedeva la luce in fondo al tunnel sembrava quasi certa una sua partenza alla fine di questa annata, adesso le cose potrebbero cambiare secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Un’altra prova convincente stasera, e magari anche un rendimento costante in questa parte finale di stagione, potrebbero far decidere De Rossi a puntare ancora su di lui.

Insomma, se per Huijsen – come vi abbiamo raccontato prima – il futuro sembra essere scritto con un ritorno alla Juventus, stessa cosa non si può dire per Smalling. Che si gioca la Roma in questo ultimo mese e qualche giorno di stagione.