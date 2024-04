Conferma De Rossi: i primi due colpi da 10 milioni

Tanti, forse troppi i nomi in bilico per il mercato estivo della Roma. Ecco un doppio affare che sta impegnando la dirigenza giallorossa

La Roma è senza direttore sportivo, con una quantità preoccupante di preziosi esponenti della rosa in bilico e la finestra di mercato estiva in preoccupante avvicinamento, il tutto mentre i giallorossi si addentrano nella fase della stagione più delicata, composta da un inquietante susseguirsi di scontri diretti, sia in campionato che in Europa. Tuttavia, il colpo di mercato più importante si è concluso proprio qualche ora fa: il contratto da traghettatore di Daniele De Rossi è stato ufficialmente strappato, a favore della stesura di un nuovo accordo tra il comandante di Ostia e la società capitolina.

L’era di DDR è ufficialmente iniziata e ora la priorità deve necessariamente spostarsi sul profondo restyling che attende lo scacchiere giallorosso. Confermare adesso DDR potrebbe fornire alla dirigenza la possibilità di discutere direttamente insieme al tecnico giallorosso le priorità per la Roma del futuro, visto e considerato che, almeno ufficialmente, tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini manca ancora un dirigente sportivo in grado di fornire una precisa linea strategica per gli affari in entrata e in uscita.

Conoscere le esigenze di chi guiderà la squadra nel corso della prossima stagione è senza dubbio alcuno uno dei presupposti principali per costruire un mercato efficiente, da plasmare intorno all’idea di gioco del mister.

Llorente e Angelino da riscattare per 10 milioni

L’intero scacchiere giallorosso si prepara a subire un terremoto, ma sono in particolare due i reparti pronti ad una violenta ristrutturazione. Oltre alle operazioni in bilico per quanto concerne il reparto offensivo – i giallorossi rischiano di non riscattare Lukaku e Azmoun a causa delle esigenze economiche generate dal Fair Play Finanziario – c’è anche da considerare la difesa, ovvero la zona del campo in cui potrebbero avvenire più cambiamenti. Huijsen non ha mai disfatto le valige, Karsdorp è pronto a partire, Kristensen e Spinazzola hanno il contratto in scadenza e Llorente e Angelino sono in prestito.

Parlando proprio di Llorente e Angelino, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, occorrerebbe un totale di 10 milioni di euro (5 a testa), per riscattarli dalle rispettive società di appartenenza. Tornare al Leeds per Llorente e al Lipsia per Angelino appare una prospettiva lontana, considerando anche le convincenti prestazioni confezionate nella capitale. Tuttavia i vertici giallorossi, secondo il noto quotidiano sportivo, starebbero ancora valutando con attenzione e nessuna delle due operazioni parrebbe certa. Le manifeste qualità del terzino spagnolo sembrano sposarsi con