Dalla Roma al Milan: firma con la clausola

Avversarie nei quarti di finale di Europa League, Milan e Roma sono al centro di numerosi intrecci di calciomercato

L’attesa sta per finire: questa sera alle 21 la Roma ospiterà il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. In vantaggio di un goal dopo la sfida dell’andata, la squadra giallorossa spera di qualificarsi per la semifinale e di continuare la corsa ad una storica terza finale consecutiva europea. Dopo sette vittorie consecutive, la partita di San Siro ha riacceso il fuoco della critica e delle polemiche contro Stefano Pioli.

Dopo il pareggio per tre a tre in casa del Sassuolo, la squadra rossonera e attesa da due sfide di fondamentale importanza, sia per il presente, sia per il futuro. Dopo l’11 di Daniele De Rossi, infatti, ci sarà la sfida contro l’Inter, in un derby che potrebbe consegnare lo scudetto della seconda stella agli acerrimi rivali nerazzurri. Due appuntamenti cruciali, che potrebbero decidere anche le sorti dell’ex tecnico della Fiorentina.

Esonero Pioli, la lista dei sostituti

Secondo molti media, in questo scorcio finale della stagione Pioli si sta giocando il proprio futuro e la dirigenza ha già stilato una lista di candidati in caso di esonero. Secondo ‘calciomercato.it, benché sia il grande sogno della tifoseria, Antonio Conte non riscuote l’unanimità dei consensi in seno al club lombardo, a differenza di Thiago Motta che sembra ormai un promesso sposo della Juventus.

Tra i profili che piacciono, ci sono anche due allenatori che hanno incrociato la Roma da avversario o da alleato: stiamo parlando di Roberto De Zerbi, che ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro, e di Paulo Fonseca, ex tecnico giallorosso. Grande consenso riscuote la candidatura di Julen Lopetegui, mentre parte della dirigenza guarda anche in Germania e all’ex Brighton e Chelsea, Potter.